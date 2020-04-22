Antalya'da süslemelerle dinozor, fil ve ejderha görüntüsü verilmeye çalışılan araçlarla teşkil edilen konvoy, renkli görüntüler oluşturdu. Muratpaşa Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi oluşturulan Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılan araçlarla yapılan konvoy dikkati çekti.



Süslemelerle dinozor, ejderha ve fil görüntüsü verilmeye çalışılan araçlar ilgi çekti

Antalya'da süslemelerle dinozor, fil ve ejderha görüntüsü verilmeye çalışılan araçlarla teşkil edilen konvoy, renkli görüntüler oluşturdu.

Muratpaşa Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi oluşturulan konvoy, belediye hizmet binası önünden hareket etti.

Konvoyda en çok ilgiyi süslemelerle dinozor, ejderha ve fil görüntüsü verilmeye çalışılan araçlar çekti.

Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılan araçlar, Sinanoğlu, Burhanettin Onat, Mevlana gibi kentin işlek cadde ve sokaklarından geçti.

Renkli görüntüler oluşan konvoydan yükselen şarkılara, vatandaşlar ve çocuklar evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.









