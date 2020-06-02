Siirt'te şehit olan astsubay Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın acı haberi Antalya'daki ailesine verildi. Büyük üzüntü yaşayan şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.