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Sigortacılar ATSO’yu Ziyaret Etti

Sigortacılar ATSO’yu Ziyaret Etti
ANTALYA
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Isparta Düğün Salonları
Sigortacılar ATSO’yu Ziyaret Etti
 
Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) Başkanı İbrahim Düzenli, ANSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve ATSO Sigortacılık Meslek Komitesi Üyeleri, Sigorta Haftası dolayısıyla ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer’i makamında ziyaret etti.
 
Sektör temsilcilerinin Sigorta Haftası’nı kutlayan Davut Çetin, “Her yıl Sigorta Haftası’nda 40’ıncı Grup Meslek Komitemiz özellikle sigorta bilincinin arttırılması için bir dizi etkinlikler düzenlerdi. Son iki yıldır yıl ne yazık ki dünya genelinde yaşanan Covid 19 salgınından dolayı bu etkinlikler yapılamıyor. Ancak sektör temsilcilerimiz bu etkinlikleri düzenleyemeseler de her zaman sigorta bilincinin arttırılması için çalışmalarını durmaksızın sürdürmekteler. ATSO Sigortacılık Komitemiz pandemiye rağmen çalışmalarında hiç hız kesmedi. Bir çok konuda sektör temsilcilerinin sesi oldu” dedi.
 
Ziyarette özellikle ATSO Sigortacılık Meslek Komitesi’nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ele alınırken, Komitenin aldığı bütün kararların yönetimden olumlu olarak geçerek ilgili mercilere yönlendirildiği ve çözüm üretilmeye çalışıldığına değinildi.
 
Ülkemizde pandemi sürecinin yaşandığı 2020 yılı da dahil komitenin aralıksız çalışmalarına devam ettiği hem meslektaşlarının hem de toplumun faydasına olabilecek mesleği ilgilendiren bir çok konuda kararlar alarak Antalya’nın sektörde önemli bir önderlik ettiği vurgulandı.
 
Sektör temsilcileri, Türkiye’de ekonominin can damarı olan sigorta sektörünün gelişmesi için acentelerin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Sigorta bilincinin artması, sektörün büyümesi için acente haricinde başka aracılar aramaya gerek yoktur. Türkiye’de yaygın ve etkin ağa sahip olan acentelere destek olmak gerekmektedir. Türkiye de sigorta penatrasyon oranı artacaksa ancak ve ancak acente sayesinde olacaktır. Sigorta acenteden alınır” ifadesini kullandı.
 
SİGORTACILIK KOMİTESİ HIZ KESMEDİ
 
Komite üyeleri sektörü ilgilendiren birçok konuda önemli çalışmalar yapıldığını belirtirken, alınan bazı önemli kararları başlıklar halinde şöyle sıralandı;
 
  • “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası tarifesinde sabit tarifeye geçilmesinin haksız rekabeti önleyeceği ve sigortaya olan güveni arttıracağı yönünde alınan karar,
 
  • Zorunlu deprem poliçelerinin doğru bilgilerle yapılması ve sigortalıların mağdur olmaması açısından fiyatlamada be teminat bedelinin belirlenmesinde önemli olan m2 bilgisinin manuel değil de otomatik belediyelerin ulusal adres veri tabanından sisteme aktarılması yönünde Türkiye çapında çalışma yapılması eğer olamıyorsa, Antalya’nın pilot il seçilerek çalışmanın buradan başlaması yönünde alınan karar,
 
  • Trafik tescile kayıtlı ve plakası tescil edilmiş bulunan tüm araçların (50 cc lik motorlar ve elektrikli bisikletler gibi) zorunlu mali sorumluluk poliçelerinin yapılması yönünde alınan karar,
 
  • Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan bu doğal afetler karşısında devlet ve sektörler olarak önlem almak, çiftçilerin mağduriyetlerini önlemek ve çiftçilerimizin tarım sigortaları konusunda bilinçlenmesini sağlamak maksadıyla Valimizin başkanlığında, TARSİM Genel Müdürünün konuşmacı olacağı, Antalya ve ilçelerindeki Ziraat Odaları ve üyelerinin, kısacası tarım sektörünün tüm bileşenleri ve sigorta sektörünün katılımıyla Şubat ya da Mart ayı içerisinde webinar üzerinden “Devlet Destekli Tarım Sigortaları Bilgilendirme Semineri” yapılması hususunda alınan karar,
 
  • Merdiven altı sigortacılığın önüne geçmek ve haksız rekabeti önlemek adına TOBB da levhaya kayıtlı bulunan acentelerde ve şubelerinde çalışanların, şube müdürlerinin SGK girişlerinin ve kayıtlarının kontrol edilmesi yönünde alınan karar,
 
  • Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi için Bakanlık’tan talepte bulunuldu.”
 
SİGORTA SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİ FUARI VE KONGRESİ
Sektör temsilcileri, komite olarak ayrıca Antalya Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu’nun  3 Mart  2022 tarihinde Antalya Belek Maritim Pine Beach Otel’de yapacağı, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek “Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi”nin , ATSO ve TOBB İcra Komitesi ile birlikte yapılması yönünde karar alındığını belirterek şu bilgileri verdi;
“TOBB, ATSO ve ANSAD iş birliği ile düzenlenecek olan bu fuar ülkemiz sigorta sektörünün sorunlarının istişare edebileceği, acente satış kanalları ile sigorta şirketlerinin, sigorta paydaşlarının, tedarikçilerinin, tamamının bir arada olabileceği ve sektördeki gelişmelerin aktarılabileceği, uluslararası sigorta sektörü oyuncularının da davet edilip ülkemiz sigorta sektörünün gelişimi için etkileşim içinde bulunabilecekleri bir imkan yaratacaktır. Bu tip fuarlarda gerçekleşecek panel ve sempozyumlarda topyekûn bilgi paylaşımının da mümkün olduğu, ayrıca sigorta acenteleri, sigorta şirketleri ve reasürans brokerleri gibi sektörün diğer aktörlerinin de bu etkinliklerden elde edilen kazanımları ve sonuç raporlarını ilgili kurum ve kuruluşlara aktarabilecekleri, sigortacılık sektörünün gelişimine büyük katkılar sağlayacağı, ülkemiz sigorta pazarının, sigorta ürünlerinin ve acente vizyonunun gelişimine de pozitif etki sağlayacaktır.”
 
 
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