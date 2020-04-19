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Sertifikasyon çalışması, turizmde yol gösterecek

Sertifikasyon çalışması, turizmde yol gösterecek
ANTALYA
G.Tarihi: 19.04.2020 13:39
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Turizm sektörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıkladığı sertifikasyon sisteminin yeni dönemde turizme yön vereceğini düşünüyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Sertifikasyon çalışması, turizmde yol gösterecek
- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:
- "(Turizmde sertifikasyon süreci) Bu sertifikasyona gerçekten ihtiyaç vardı çünkü otelin hangi ortamda açılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, soru işaretlerinin giderilmesi önemliydi. Turizme yön verecek bir çalışma"
- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:
- "Sertifikasyon çok yeni bir konu ama bundan sonra insanlar daha temkinli ve duyarlı olacağı için böyle bir sistemin gerekli olacağını düşünüyorduk"
ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Turizm sektörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıkladığı sertifikasyon sisteminin yeni dönemde turizme yön vereceğini düşünüyor.
Bakan Ersoy'un dış turizmle ilgili çalışmalara ilişkin "Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Koronavirüs olmayan alanları sertifike eden bir sistem. Bu çerçevede konuyla ilişkili STK'lerin bulunduğu komisyon oluşturduk." sözleri, sektör temsilcilerince olumlu karşılandı.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, sertifikasyon sistemiyle ilgili sektörde bu yönde bir beklenti olduğunu söyledi.
Özellikle normalleşme başladığında birtakım tavsiyelere ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımızın liderliğinde, ilgili bakanlıklar ve sektör paydaşlarıyla birlikte bu konuda bir sertifikasyon hazırlanıyor. Bunun hem otelleri, servis araçlarını hem havalimanlarını kapsayan önemli bir çalışma olduğunu öğrendik. Bu sertifikasyona gerçekten ihtiyaç vardı çünkü otelin hangi ortamda açılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, soru işaretlerinin giderilmesi önemliydi. Turizme yön verecek bir çalışma. Bu çalışmanın tamamlanmasını biz de bekliyoruz. Detaylar açıklanınca daha farklı değerlendirmemiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz."
- "Misafirlerimizde hijyen odaklı hassasiyet olacak"
Devletin aldığı kararları yakinen takip ettiklerini anlatan Yağcı, "Seyahat yasaklamaları, kısıtlamalar kalktıktan sonra hem iç hem de dış pazardaki uçuşlar başladığında destinasyonumuz bu açıdan hazır olacaktır. Misafirlerimizde mutlaka hijyen odaklı bir hassasiyet olacaktır. Sertifikasyon ondan çok önemli. Özellikle normalleşme başladığında hijyen odaklı, sağlıklı yaşam odaklı hassasiyetler oluşacaktır. Bu çerçevede sertifikasyon bize yol gösterecektir." diye konuştu.

- "Böyle bir sistemin gerekli olacağını düşünüyorduk"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise sektörün Ramazan Bayramı'nda hareketliliğin olmasını beklediğini bildirdi.
Virüsten kurtulup insanların yavaş yavaş önce sokağa çıkmaya başlayıp, sonra tatil planlayacağı dönemi beklediklerini belirten Atmaca, şöyle konuştu:
"Sertifikasyon çok yeni bir konu ama bundan sonra insanlar daha temkinli ve duyarlı olacağı için böyle bir sistemin gerekli olacağını düşünüyorduk. Sektör olarak Sayın Bakanımızdan bu bizim talebimizdi. Nasıl yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz? Bununla ilgili sektör çalışmaya devam ediyor. Bunun altını dolduracağız, bu sertifikasyonun içinde neler olmalı neler olmamalı? Hangi şartlar yükümlülükler olacak bekleyip göreceğiz. Dünyanın her tarafında uçak yasağı olduğu için mayıs sonunda iç pazarda hareket olur diye ümit ediyorum çünkü artık insanlar evinde sıkıldı, öncelik kendi ülkemiz. İç pazarda seyahat edemezsek yabancıyı beklemek doğru olmaz. Onun için salgın bittiğinde bizim seyahate başlamamız lazım ki yabancılar, Türkiye'nin güveniler hijyenik bir destinasyon olduğunu görsün."
 




 
 
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