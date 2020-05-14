ANTALYA - Serik ilçesinde yeni kurulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Merkezinin müdürlüğüne Meral Yılmaz atandı.

Serik ilçesinde belediye binası altında yeni hizmet vermeye başlayan Sosyal Hizmetler Merkezinin müdürlük görevine Gedik İlkokulunda öğretmenlik yapan Meral Yılmaz tayin edildi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, merkez açılmadan önce ilçedeki engelliler, şehit aileleri ve gaziler ile maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaç halinde Manavgat Sosyal Hizmet Merkezine başvurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu durumun mağduriyete yol açtığını vurgulayan Yılmaz, "Sayın Kaymakamımız Mehmet Kurdoğlu'nun büyük çabası ve gayretleri sayesinde ilçemizde Sosyal Hizmet Merkezimiz faaliyete geçmiş oldu." ifadesini kullandı.