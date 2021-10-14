Covid 19 salgını nedeniyle 2020 yılının neredeyse tamamını, 2021 yılının da yarısını kapalı geçiren, sözlü etkinliklerini çevrimiçi gerçekleştiren Antalya Kültür Sanat 19 Ekim 2021 itibariyle yeni sezona başlıyor.ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin, AKS’ın yeni sezona Şubat 2022’ye kadar devam edecek yeni sergi, edebiyat ve plastik sanatlar ilişkisini merkeze alan sözlü etkinlikler ve sanatçı biyografilerini konu edinen film gösterimleriyle başlayacağını söyleyerek, pandemi nedeniyle kullanılmayan oditoryumun bu sezon yarı kapasite ile izleyiciye açılacağını, bazı etkinliklerin ise Kaleiçi Evi bahçesinde yapılacağını söyledi.Yeni sergi hakkında bilgi veren Davut Çetin, AKS’ın iki salonunda yer alan ve şiirle resim, yazılı imgeyle çizili-boyalı imge arasındaki anlam çakışmalarını irdeleyen “adlı serginin şair olarak bilindikleri halde resim de yapan 15 sanatçının çalışmalarını bir araya getirdiğini belirtti.Başkan Davut Çetin, bu sergiyle AKS’nin bir eşik daha atlayarak ilk sergi kataloğunu yayına hazırladığını, kataloğun bu konuda yayımlanmış ilk çalışma olduğunu söyledi.Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez, tasarımını Ulaş Uğur’un üstlendiği sergi, 1890’lardan itibaren’le başlayarakgibi isimleri edebiyat tarihimize malolmuş sanatçılarlavegibi çağdaş kuşağın işlerini orijinal, baskı, projeksiyon gibi farklı tekniklerle izleyiciye sunuyor. Sergide çoğu ilk kez sergilenmekte olan 112 orijinal eser ve çok sayıda baskı bulunuyor.Pazartesi hariç her gün 11:00-19:00 arası açık olan Antalya Kültür Sanat’ın Perşembe akşamları 21:00’e kadar ziyaret edilebildiğini, ancak bütün ziyaretçilerin aşı kartlarını veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR test sonuçlarını göstermeleri gerektiğini belirten Davut Çetin, “Salgın ortamında normal hayatı sürdürebilmek için AKS ziyaretçilerinin bu tedbirlere özen göstereceğinden şüphe etmiyoruz” dedi.Antalya Kültür SanatŞehit Binbaşı Cengiz Toytunç cad. No: 60Muratpaşa