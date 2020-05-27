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Pazarda sattığı limon ve maydanozla ihracatın kapısını araladı

Pazarda sattığı limon ve maydanozla ihracatın kapısını araladı
ANTALYA
G.Tarihi: 27.05.2020 11:19
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İstanbul'da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakıp, semt pazarlarında limon ve maydanoz satarak ticarete başlayan Levent Şanlı (fotoğrafta), memleketi Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla kentte önde gelen sebze ve meyve ihracatçılarından oldu.
 
Pazarda sattığı limon ve maydanozla ihracatın kapısını araladı
- İstanbul'da semt pazarlarında limon ve maydanoz satarak sektöre adım atan Levent Şanlı, memleketi Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla yaklaşık 30 ülkeye sebze ve meyve ihracatı yapıyor
- Kurduğu 200 dönüm serada 10 bin ton muz üreten Şanlı:
- "Pazarcılık mesleğini de çok sevdim. Bana çok şey kattı. Müşterilerle nasıl doğru iletişim kuracağımı öğrendim"
- "Cesaretli olun, hayal kurun ve inanın. O zaman verdiğiniz emekler size yol açıyor. 'Eğitimim yeterli' diye düşünüp kendinizi gelişime kapatmayın"

 İstanbul'da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakıp, semt pazarlarında limon ve maydanoz satarak ticarete başlayan Levent Şanlı, memleketi Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla kentte önde gelen sebze ve meyve ihracatçılarından oldu.
Antalya'da dünyaya gelen 48 yaşındaki Levent Şanlı, babasıyla 7 yaşındayken İstanbul'a taşındı. 
Kadıköy'de pazarcılık yapan babasına yardım eden Şanlı, ortaokuldayken maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Pazarlarda limon ve maydanoz satarak aile bütçesine katkı sağlayan Şanlı, yaklaşık 25 yıl pazarcılık, manavlık ve toptancılık yaptıktan sonra bir gıda firmasının satın alma bölümünde işe girdi.
Bu firmada gösterdiği başarıyla yönetici konumuna kadar yükselen Şanlı, 9 yıl önce firma tarafından sebze ve meyve üretiminde söz sahibi memleketi Antalya gönderildi. Şanlı, bu sırada zaman zaman İspanya ve Almanya'ya giderek sebze ve meyve ticareti hakkında bilgi sahibi oldu.
Üç yıl önce kendi şirketini kuran Şanlı, çiftçilerden aldığı ürünleri paketleyip yurt dışına ihraç etmeye başladı.
Şanlı, ardından Manavgat bölgesinde 200 dönüm sera kurarak, muz üretimine başladı. Her yıl 10 bin ton muz üreten Şanlı, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki şirketinde 80 kişiye de istihdam sağladı.

- "Pazarda birkaç kilo limon satarken şimdi yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyorum"
Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda Kadıköy Hali'ne giderek limon ve maydanoz satın aldığını, taşıyamadığı çuvalları sürükleyerek semt pazarlarındaki tezgahına götürdüğünü söyledi. 
Babasının okula gönderecek parası olmadığı için eğitimini yarıda bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Şanlı, eğitim alma hayalini, içinde büyük üzüntü olarak taşıdığını ifade etti.
Şanlı, aile ekonomisine katkıda bulunmak için çok çaba sarf ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Pazarcılık mesleğini de çok sevdim. Bana çok şey kattı. Müşterilerle nasıl doğru iletişim kuracağımı öğrendim. Ortaokul mezunu olmama rağmen kendimi hep geliştirdim. Tarımsal üretimin ülkemiz için ne kadar önemli ve değerli olduğunun farkına vardım. İşin satın alma bölümünden çok üretimine yöneldim. Yurt dışına giderek sebze ve meyve ticaretine ilişkin araştırmalar yaptım. Oradaki üretim modellerini inceledim. Doğru riskler alarak bu noktaya geldim. Pazarda birkaç kilo limon satarken şimdi yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyorum. Manavgat bölgesine seralar kurarak üretime başladık. Hem ürettik hem paketledik hem de müşteriye direkt elden ürünleri ulaştırdık."
Bu şekilde aradaki bütün aracıları kaldırdıklarına dikkati çeken Şanlı, bu modelle hem maliyetleri düşürdüklerini hem de kaliteyi bozmadan müşteriye ürünü ulaştırdıklarını kaydetti.

- "Cesaretli olun, hayal kurun"
Katar, Dubai, Norveç, Almanya ve İngiltere'nin en önemli pazarları olduğunu belirten Şanlı, "Cesaretli olun, hayal kurun ve inanın. O zaman verdiğiniz emekler size yol açıyor. 'Eğitimim yeterli' diye düşünüp kendinizi gelişime kapatmayın. Ben 15 yıl önce yurt dışına çıkmasaydım, vizyonum bu kadar açılmayacaktı." diye konuştu.
Şanlı, marka sebze ve meyve hayalini, eğitimlerine önem verdiği dört çocuğunun gerçekleştireceğine inandığını söyledi.
 
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