GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Paha biçilemeyen birbirinden kıymetli tarihi eserlerle ziyaretçilerini büyülüyor

Dünyanın en büyük heykel koleksiyonuna sahip müzeler arasında yer alan Antalya Müzesi'nde, eserlerin bulunduğu sergi salonları titizlikle dezenfekte ediliyor

Paha biçilemeyen birbirinden kıymetli tarihi eserlerle ziyaretçilerini büyülüyor
ANTALYA
G.Tarihi: 31.05.2020 14:16
28 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Paha biçilemeyen birbirinden kıymetli tarihi eserlerle ziyaretçilerini büyüleyen Antalya Müzesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları hassasiyetle yürütülüyor. Akdeniz bölgesindeki çok önemli eserlerin sergilendiği, dünya çapındaki önemli arkeoloji müzeleri arasında gösterilen Antalya Müzesi'ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre sessizliğin yaşandığı müze, 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.
 
Paha biçilemeyen birbirinden kıymetli tarihi eserlerle ziyaretçilerini büyüleyen Antalya Müzesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamımda dezenfeksiyon çalışmaları hassasiyetle yürütülüyor. Açılış için titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, müze girişlerine dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi, bilet satış noktalarından sergi salonlarına kadar 1,5 metrelik sosyal mesafeyi belirten şeritler yapıştırıldı.
 
Antalya Müzesi açılış hazırlıklarında "Kovid-19" hassasiyeti
- Dünyanın en büyük heykel koleksiyonuna sahip müzeler arasında yer alan Antalya Müzesi'nde, eserlerin bulunduğu sergi salonları titizlikle dezenfekte ediliyor
- Maskesiz girişlerin yasak olacağı müzeye gelen ziyaretçiler, elleri kapıda dezenfekte edilip, ateş ölçümü yapıldıktan sonra sosyal mesafe kuralı gözetilerek içeri alınacak
- Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel:
- "Burası önemli eserlerin sergilendiği büyük bir müze. Ziyaretçilerimizin sağlığı için önemli tedbirler aldık"

 Paha biçilemeyen birbirinden kıymetli tarihi eserlerle ziyaretçilerini büyüleyen Antalya Müzesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamımda dezenfeksiyon çalışmaları hassasiyetle yürütülüyor.
Akdeniz bölgesindeki çok önemli eserlerin sergilendiği, dünya çapındaki önemli arkeoloji müzeleri arasında gösterilen Antalya Müzesi'ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre sessizliğin yaşandığı müze, 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Açılış için titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, müze girişlerine dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi, bilet satış noktalarından sergi salonlarına kadar 1,5 metrelik sosyal mesafeyi belirten şeritler yapıştırıldı.
Online bilet alarak, barkod okutup salonlara girme imkanı da sağlanan müzede, belediye ekipleri 500 bin yıllık buluntuların ve 2 bin yıllık heykellerin yer aldığı alanda dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Müze temizlik ekibi de fırçalar ve özel bezler yardımıyla heykellerin tozunu aldı.
Maskesiz girişlerin yasak olacağı müzeye gelen ziyaretçiler, elleri kapıda dezenfekte edilip, ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alınacak. 

- Ziyaretçiler en çok "Herakles Lahdi"ni sordu
Yılda 200 bin civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müzede, kaçak yollarla yurt dışına çıkarıldıktan sonra tekrar yurda getirilen eserler de büyük ilgi görüyor.
Özellikle 1960'lı yıllarda Perge bölgesinden götürülen ve 2017'de yurda getirilen Herakles Lahdi, yabancı turistlerin en çok soru sorduğu eserler arasında bulunuyor.

- Her dönemin izlerini görmek mümkün
Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel,  AA muhabirine, Türkiye'de sanal turla da gezilebilen müzenin her mevsim ilgi gördüğünü söyledi. 
Antalya Müzesi'nin dünyanın en büyük heykel koleksiyonuna sahip müzelerden biri olduğuna dikkati çeken Demirel, "Özellikle Perge'den çıkan lahitlerin, heykellerin sergilendiği, tüm bölge tarihini kronolojik olarak yansıtan önemli bir müzeyiz. Yeni süreçte de buranın yine ziyaretçi akınına uğrayacağını düşünüyoruz. Her dönemin izlerini müzede görmek mümkün. Burası önemli eserlerin sergilendiği büyük bir müze. Ziyaretçilerimizin sağlığı için önemli tedbirler aldık." ifadelerini kullandı.
Giriş çıkışlarda kontrolün üst düzeyde tutulacağını vurgulayan Demirel, yoğun ziyaretçi alma kapasitesine sahip olmasına rağmen içeri aynı anda sadece 100 kişiyi alabileceklerini bildirdi.
Demirel, müzedeki eserleri yurt dışından görmek için gelenlerin olduğunu kaydetti.
 
20200531 2 42718611 55488769 Web20200531 2 42718611 55488770 Web20200531 2 42718611 55488772 Web20200531 2 42718611 55488773 Web20200531 2 42718611 55488774 Web20200531 2 42718611 55488775 Web20200531 2 42718611 55488776 Web20200531 2 42718611 55488777 Web20200531 2 42718611 55488778 Web20200531 2 42718611 55488779 Web20200531 2 42718611 55488780 Web20200531 2 42718759 55489256 Web20200531 2 42718759 55489257 Web20200531 2 42718759 55489258 Web20200531 2 42718759 55489259 Web20200531 2 42718759 55489260 Web20200531 2 42718759 55489265 Web20200531 2 42718759 55489280 Web20200531 2 42718759 55489282 Web20200531 2 42718759 55489283 Web20200531 2 42718759 55489284 Web20200531 2 42718759 55489285 Web20200531 2 42718759 55489286 Web20200531 2 42718611 55488763 Web20200531 2 42718611 55488764 Web20200531 2 42718611 55488765 Web20200531 2 42718611 55488766 Web20200531 2 42718611 55488767 Web20200531 2 42718611 55488768 Web

 
antalya müzesi
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıISPARTA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ ADIMLARI
65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak
Isparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardı
Isparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günü
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladı
İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!
Bubble Kids Cafe açılıyor!
Böcüzade çay bahçesi açılıyor!
İLK CUMA HEYECANI CAMİLER AÇILIYOR
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''
Isparta'daki Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
ISPARTALI İKİ KARATECİMİZ YARI FİNALDE
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladıIsparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladı29 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı29 Mayıs 2020
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıIsparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı24 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladıBakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı27 Mayıs 2020
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürprizBaşkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz27 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadıIsparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı26 Mayıs 2020
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacakResmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak30 Mayıs 2020
Isparta'da uyuşturucu operasyonu! Isparta'da uyuşturucu operasyonu! 27 Mayıs 2020
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaretIsparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret25 Mayıs 2020
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyorTürkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor26 Mayıs 2020
İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!29 Mayıs 2020
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!29 Mayıs 2020
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!27 Mayıs 2020