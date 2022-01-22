isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

OSB'LERİN ELEKTRİĞİ KISITLANIYOR, ÜRETİM DURACAK

OSB'LERİN ELEKTRİĞİ KISITLANIYOR, ÜRETİM DURACAK
ANTALYA
37 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
-OSB’LERİN ELEKTRİĞİ KISITLANIYOR, ÜRETİM DURACAK
-FABRİKALARA DOĞALGAZDAN SONRA ELEKTRİK DE YOK
-TÜRKİYE EN AZ 3 GÜN ÜRETMEDEN TÜKETECEK
 
Sanayideki enerji krizi gittikçe büyüyor. İlk olarak fabrikaların doğalgaz kullanımı yüzde 40 oranında kısıtlanmıştı. Alınan son kararla 24 Ocak pazartesiden itibaren Türkiye’deki tüm OSB’lere elektrik kısıntısı uygulanması gündeme geldi. Karar uygulanır ise ülke üretimi en az 3 gün süreyle tamamen duracak.
 
İmalat sanayindeki enerji sorunu giderek artıyor. 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, 24 Ocak pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm OSB’lerde 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklandı. TEİAŞ tarafından sözlü olarak yapılan bildirimin resmi yazı ile iletilmesi halinde, ülke üretimi en az 3 gün duracak.
EN AZ 3 GÜN
Enerji alanında yaşanan sorunları bir kartopunun çığa dönüşmesine benzeten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, “Dağıtım hatlarındaki teknik bir aksaklık olarak ifade edilen doğalgaz tedarik sorunu, bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi katlanarak büyümektedir. Bu aksaklık nedeniyle önce fabrikalarımıza sağlanan doğalgaz akışı BOTAŞ tarafından alınan bir karar ile yüzde 40 oranında kısıtlandırılmıştı. Fakat bu kartopunun ilk yuvarlanışıymış. Tedarik sorunu, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin üretimini sekteye uğratınca, şimdi devasa bir elektrik tedarik sorunu ile karşı karşıya kaldık. OSB’lerimizdeki fabrikalarımıza doğalgazdan sonra şimdi de elektrik kısıntısına gidileceği bildirilmiştir. Önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye’deki tüm OSB’lerde 3 ila 4 tam gün elektrik kısıntısı uygulanacağı TEİAŞ tarafından sözlü olarak bildirilmiş, ancak tarafımıza henüz yazılı, resmi bir bildirimde bunulmamıştır” dedi.
YENİ BİR DÜZENLEME TALEBİ
Ülkemizde bir enerji krizi yaşanıyor ise bu sorunun toplumun tüm kesimlerinin ortak bir şekilde sırtlaması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Bahar, “Bir çığa dönüşen bu sorunu fabrikalardan bir bariyer ile durdurmaya kalkmak tüm ülkenin çığ altında kalmasına neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. OSB’lerimizde üretimini 7/24 sürdürmek zorunda olan, en ufak bir aksaklıkta üretimi uzun süre duracak, stoku çöp olacak fabrikalarımız vardır. Ülke imalatının 3 gün süreyle durdurulması hayal bile edilmemesi gereken korkunç bir şeyken, bunun eyleme geçirilmesi çok daha korkunç ve tehlikelidir. Örneğin soğuk hava depoları olan sanayicilerimizin, örneğin kesim yapan sanayicilerimizin, örneğin süt fabrikalarımızın uğrayacağı zarar nasıl tanzim edilecektir. OSB’mizdeki süt fabrikalarımız günlük 400 ton süt almaktadır. Üretim yapamadığı için bu sütü alamayacağından o süt ziyan olacaktır. Dezenfektan yapan sanayicilerimiz vardır. Dünyanın pandemiyle boğuştuğu bir ortamda dezenfektan üretiminin durması salgına yeni bir ivme kazandırabilir. Günlük yemek çıkaran fabrikalarımız vardır, gıda tedariki sekteye uğrayacaktır. Otellere hizmet veren çamaşırhanelerimiz duracaktır, turizm sekteye uğrayacaktır. Lojistik operasyonları sekteye uğrayacaktır. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bunun sanayiciye yansıtılmasının ne kadar yanlış olduğu ortadadır. Bu kısıtlama konusunda yeniden bir düzenleme yapılmasını ivedi olarak talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.
ENFLASYONDA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SENARYO
Kararın üretim, ihracat ve istihdamda büyük sorunlara yol açacağını aktaran Bahar, “Sözleşmeye ve akide bağlanmış birçok siparişimiz bulunmaktadır. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacaktır. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük dönen, günlük ihtiyaçları olan hayati öneme sahip sektörlerdir. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çağında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Ayrıca ülkede üretimin durması toplumda infiale neden olmakla birlikte stokçuluğu da körükleyebilir, özellikle dezavantajlı kesimlerin temel ihtiyaç maddelerine erişiminde sorunlar yaşanabilir. Toplum psikolojisinin böyle devasa bir sorunu kabullenmeye hazır olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki durum haftalık bir plandır ve 3 günü içermektedir. Devamındaki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Belirsizlik ortamı yeni bir boyut kazanmış ve daha da kronikleşmiştir. Bu bizim program yapmamızın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tip belirsizlikler enflasyonda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.
 
Kaynak: Antalya OSB Basın Bülteni
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: Davraz Turizm Merkezi’nde Kış Şenlikleri DüzenlendiISPARTA HABER: DAVRAZ TURİZM MERKEZİ’NDE KIŞ ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
ERGÜN ISI'DA PEŞİNATSIZ KAMPANYALI SATIŞLAR: ŞİMDİ AL 1 YIL SONRA ÖDE!
ISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDIISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDI
Isparta'da Öğrencilerin Karne HeyecanıISPARTA'DA ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANI
Haber: Isparta'da Minik öğrencilerden içleri ısıtan tasarımlarHABER: ISPARTA'DA MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İÇLERİ ISITAN TASARIMLAR
Haber: Isparta'da Kar örtülü alanlarda yaban ve sokak hayvanları unutulmadıHABER: ISPARTA'DA KAR ÖRTÜLÜ ALANLARDA YABAN VE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Haber: ​Isparta’ya dönüşümüz daha çok kişiyle olacakHABER: ​ISPARTA’YA DÖNÜŞÜMÜZ DAHA ÇOK KİŞİYLE OLACAK
Isparta'da Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller Proje Başvuruları BaşladıISPARTA'DA KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA UZMAN ELLER PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta Haber: Başkan Başdeğirmen’den, öğrencilere yarı yıl hediyesi ISPARTA HABER: BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN, ÖĞRENCİLERE YARI YIL HEDİYESİ
ISPARTA İŞKUR'DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS HABERİISPARTA İŞKUR'DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS HABERİ
HABER: ISPARTA’NIN TANITIMI DEVAM EDİYORHABER: ISPARTA’NIN TANITIMI DEVAM EDİYOR
Hira İç Giyim: ''Isparta'da bu soğuk havalarda içiniz sıcacık olsun!''
ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI AMAN DİKKAT!
Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı YapıldıISPARTA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Isparta'da öğrencinin uçurtma uçurma isteği farklı şekilde yerine getirildiISPARTA'DA ÖĞRENCİNİN UÇURTMA UÇURMA İSTEĞİ FARKLI ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLDİ
ISPARTA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU BASIN TOPLANTISI BİLGİ NOTUISPARTA İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU BASIN TOPLANTISI BİLGİ NOTU
"Sizlerin fedakarlıkları karşısında bizler ne yapsak azdır""SİZLERİN FEDAKARLIKLARI KARŞISINDA BİZLER NE YAPSAK AZDIR"
Haber: Isparta'daki dolandırıcılık olayı aydınlatıldıHABER: ISPARTA'DAKİ DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI
Haber: Isparta'da 25 operasyonda, 25 şüpheli şahıs yakalandıHABER: ISPARTA'DA 25 OPERASYONDA, 25 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI
Haber: Isparta'da Sosyal Medya Üzerinden Nitelikli DolandırıcılıkHABER: ISPARTA'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
ISPARTA HABER: BELEDİYEDEN O HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
ISPARTA'DA BU YOL İÇİN SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI
Isparta Haber: Meslek Lisesinden Çevre Dostu Proje
ITKM için 30 kişi alınacak! Isparta İŞKUR duyurdu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI AMAN DİKKAT! ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI AMAN DİKKAT! 20 Ocak 2022
Haber: Personel alımları başladı...Haber: Personel alımları başladı...17 Ocak 2022
HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 2022HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 202216 Ocak 2022
SÜPER GEN KEŞFEDİLDİ HER 3 BEYAZDAN BİRİNDE BU GENDEN VARSÜPER GEN KEŞFEDİLDİ HER 3 BEYAZDAN BİRİNDE BU GENDEN VAR17 Ocak 2022
Haber: Isparta'da Minik öğrencilerden içleri ısıtan tasarımlarHaber: Isparta'da Minik öğrencilerden içleri ısıtan tasarımlar21 Ocak 2022
Kademeli elektrik tarifesine ilişkin açıklama...Kademeli elektrik tarifesine ilişkin açıklama...17 Ocak 2022
ISPARTA'DA BU YOL İÇİN SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA BU YOL İÇİN SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI18 Ocak 2022
ITKM için 30 kişi alınacak! Isparta İŞKUR duyurduITKM için 30 kişi alınacak! Isparta İŞKUR duyurdu18 Ocak 2022
ISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA HABER: METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ DUYURU21 Ocak 2022
Haber: Isparta'da dolandırıcılık olayı...Haber: Isparta'da dolandırıcılık olayı...18 Ocak 2022
Haber: Isparta'daki dolandırıcılık olayı aydınlatıldıHaber: Isparta'daki dolandırıcılık olayı aydınlatıldı19 Ocak 2022
Isparta'da “DEFİNENAME” adlı tiyatro oyunuIsparta'da “DEFİNENAME” adlı tiyatro oyunu17 Ocak 2022
Hira İç Giyim: ''Isparta'da bu soğuk havalarda içiniz sıcacık olsun!'' Hira İç Giyim: ''Isparta'da bu soğuk havalarda içiniz sıcacık olsun!'' 20 Ocak 2022
Isparta'da garantili şanzıman ve diferansiyel servisi Oto YasinIsparta'da garantili şanzıman ve diferansiyel servisi Oto Yasin16 Ocak 2022
ISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDIISPARTA HABER: BAKA 2022 YILI OCAK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DAVRAZ’ DA YAPILDI21 Ocak 2022
ISPARTA HABER: BELEDİYEDEN O HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDIISPARTA HABER: BELEDİYEDEN O HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI18 Ocak 2022
HABER: ISPARTA’NIN TANITIMI DEVAM EDİYORHABER: ISPARTA’NIN TANITIMI DEVAM EDİYOR21 Ocak 2022
Isparta Haber: Şehir Hastanesi'nde devrim teslim töreniIsparta Haber: Şehir Hastanesi'nde devrim teslim töreni19 Ocak 2022
Isparta'da öğrencinin uçurtma uçurma isteği farklı şekilde yerine getirildiIsparta'da öğrencinin uçurtma uçurma isteği farklı şekilde yerine getirildi20 Ocak 2022
Haber: ​Isparta’ya dönüşümüz daha çok kişiyle olacakHaber: ​Isparta’ya dönüşümüz daha çok kişiyle olacak21 Ocak 2022