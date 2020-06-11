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Muratpaşa'da sanat ve meslek kursları açıldı

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesinin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ile gerçekleştirdiği sanat ve meslek edindirme kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla yeniden açıldı.

Muratpaşa'da sanat ve meslek kursları açıldı
ANTALYA
G.Tarihi: 11.06.2020 15:49
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ANTALYA - Muratpaşa Belediyesinin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ile gerçekleştirdiği sanat ve meslek edindirme kursları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla yeniden açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 ay ara sonrasında yeni normale göre düzenlenen kurslarda boyalar, fırçalar dolaplardan çıktı, çalışmalar masalara, şövalyelere yerleştirildi.

Her biri sosyal mesafe kuralları uyarınca yeniden düzenlenen ve el antiseptik makineleri yerleştirilen 14 ayrı merkezdeki kurslar, Milli Eğitim Bakanlığının telafi eğitimleri programı kapsamında 1 Eylül'e kadar devam edecek.

İki yıldır resim kursuna devam eden Aysun Taşkıran, normalleşme adımları kapsamında kursların yeniden açılmasıyla yeniden tablosunun başına geçmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Şirinyalı Sanat Merkezi seramik öğretmeni Buket Büyükçam da yeniden açılan kurslara öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti.

Merkezin resim öğretmenlerinden Derya Ekici ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlak suretle dikkat ettiklerini vurguladı.

Merkezin hem kapalı hem de açık alanlarında maskesiz bulunmanın yasak olduğuna dikkatini çeken Ekici, "Gerekli tüm tedbirleri en üst düzeyde alarak derslerimi işlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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