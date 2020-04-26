ANTALYA - Muratpaşa ilçesinde vatandaşın talebi doğrultusunda günde 6 olmak üzere hafta içi toplam 30 pazar kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede hafta sonu kurulan pazarların kapatılarak hafta içi her gün 6 ayrı pazar kurulmasına ilişkin geçen hafta uygulamaya alınan kararda değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme, haftanın ilk günüyle birlikte uygulamaya alınacak. Buna göre Muratpaşa'da pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta, Güzeloba, Varlık, Fener kapalı pazarları kurulacak. Ayrıca Etiler ve Dedeman pazarları da açık olacak.

Salı günleri ise Yenigün'de hem kapalı hem de açık pazar yerinde esnaf tezgah açacak. Bununla birlikte Çağlayan Kapalı Pazarı'yla Meltem, Yüksekalan ve Meydankavağı'nda pazar kurulacak.

Çarşambaları ise Sigorta, Güzeloba, Varlık, Fener kapalı yerleri mahalle sakinlerinin hizmetinde olacak. Ermenek açık pazarı ve Dedeman pazarı da çarşambaları hizmet verecek.

Muratpaşa'da perşembeleri ise Yenigün, Çağlayan, Sedir kapalı pazarlarıyla Etiler, Meltem ve Yüksekalan pazarları açık olacak.

Cuma günü ise Sigorta ve Güzeloba kapalı pazarlarıyla Kızıltoprak, Çaybaşı, Meydankavağı pazarları kurulacak. Cumartesi günleri açılan Şirinyalı pazarı da artık cumaları açılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapılan yeni düzenlemede ilçede hafta içi her gün 6 pazar kurulmasına devam edildiğini belirterek, Meltem Mahallesi'nde haftada bir olan pazarı 2'ye çıkarttıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta ve Güzeloba kapalı pazarlarının yine haftanın 3 günü açık olacağını vurgulayan Uysal, "Sağlığımız için belli pazarlarda yoğunlaşmayalım. Alışverişe maskeli olarak gelelim, sosyal mesafeye dikkat edelim." çağrısında bulundu.



