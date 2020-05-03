Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilçedeki Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan A.K.'nin evinin bahçesine kenevir ektiği bilgisine ulaştı.İl Jandarma ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bahçede 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, A.K ise gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.