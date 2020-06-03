ANTALYA - Antalya'da, Kepez Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların talepleri doğrultusunda 33 bin 171 hizmet gerçekleştirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, 12 Mart itibarıyla ilçede ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştırdı, evlere sağlık hizmeti götürdü, dışarı çıkması sınırlandırılan vatandaşların özel ihtiyaçlarını karşıladı.

İlçede 17 bin 134 gıda paketi dağıtan ekip, dışarı çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların seyahat, alışveriş ve banka gibi 5 bin 577 işlemini yerine getirdi.

Bu kapsamda, Kepez Belediyesi ekipleri de evde sağlık hizmetiyle bakıma ihtiyacı olan 3 bin 846 kişiye evde doktor, ambulans nakil, engelli nakil, pansuman, enjeksiyon ve sonda hizmeti verdi.

Kepez Vefa Sosyal Destek Grubu, gıda paketi dağıtımı başta olmak üzere, gıda kartı, sağlık hizmeti, dezenfeksiyon ve dışarı çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların özel ihtiyaçlarının karşılandığı toplam 33 bin 171 hizmet gerçekleştirdi.







