Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kamyonetiyle trafiğe çıkarak ihlal eden 84 yaşındaki kişinin ehliyetine el konuldu, para cezası uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat yolcu belgesi olmayan, 65 yaş ve üzeri trafiğe çıkanlara yönelik yaptığı uygulamalara devam ediyor.Bu kapsamda, Hasan Çelik'in (84) kullandığı 16 LP 949 plakalı kamyonet, Alantur mevkisinde durduruldu.Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak 3 bin 150 lira idari ceza uygulanan Çelik'in ehliyetine el konuldu.