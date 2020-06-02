Antalya Muratpaşa ilçesinde ikamet eden bir şahsın timsah derisi satışı yaptığına dair gelen ihbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Merkez Av Koruma Ekibi ve KOM (Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile harekete geçilerek ilgili bölgeye gidilmiştir.Yapılan kontroller sonucunda şahsın evinde ve işyerinde timsah derisi başta olmak üzere; timsah kafası, piton yılanı derisi, ceylan derisi, kaplumbağa kabuğu, yabani gaur boynuzu ve deve kuşu yumurtası da dahil olmak üzere bir çok yaban hayvanı türüne ait ürüne el konulmuş, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanlara ait ürünlerin bulundurmasından dolayı 7.967,00 TL idari para cezası kesilmiştir.