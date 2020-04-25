Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.Kumluca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile mahalle muhtarları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, ramazan ayı kapsamında yapılacak gıda yardımlarına başlandı.Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ulaştırılan gıda yardımlarını evlerdeki ailelere ulaştırıyor.Grupta yer alan jandarma ekipleri de evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara gıda kolilerini teslim etti.Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin, mahalle muhtarlıklarına, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek ekiplerine ulaşmaları halinde ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.