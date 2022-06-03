

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Zor Durumda

ATSO Başkanı Davut Çetin, 30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi ve 41.Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette son günlerde konut ve gayrimenkul sektörde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

ATSO Başkanı Yardımcısı Cihangir Deniz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu’nun da katıldığı toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan Davut Çetin, enflasyon, döviz kurundaki artışlar ve başta inşaat malzemesi olmak üzere, işçilik giderlerinde bir yıl içinde yaşanan artışların sektörde faaliyet gösteren firmaları olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

İNTERNETTEKİ GAYRİMENKUL İLANLARI



ATSO 30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi ve 41.Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi üyelerinin talepleri şöyle;



“Resmi Gazete’nin 31 Mayıs 2022 tarih 31852 sayısında Hazine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul kanunu genel tebliğine göre;

İnternetteki gayrimenkul ilanlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim zorunluluğu getirildi. Eksik ve yanıltıcı ilana yönelik ceza kesilecek. Bu durumda konut satışı ile ev fiyatları düşer mi? Bu durumdan alıcı satıcı nasıl etkilenir.



Konut satışıyla ev fiyatları düşer mi?



Aslında hükümetimiz bu yasa ile gayrimenkul sektörünü denetim altına almayı ve daha çok vergi toplamayı hedefliyor. Gayrimenkul ve konut sektöründe enflasyonun yüksek oluşu, döviz kurundaki artışlar ve hareketliliğinin sürmesi, inşaat malzemelerinin her geçen gün abartılı bir şekilde fiyatlara yansıması, inşaat sektöründeki işçiliklerinde bir yıl içinde yüzde 300 artışlar göstermesi biz sektördeki iş yapan firmaları olumsuz yönde etkiliyor.



ÖNCELİĞİMİZ KONUT MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ OLMALI



TUİK Ocak 2022 inşaat maliyet endeksi %79,91 bir artış göstermiş. İnşaat malzemelerinden demir, çimento, beton, seramik, pvc, alüminyum, mobilya, tuğla, boya gibi ana kalemlerde ki artış. Örnek olarak beton fiyatlarını ele alırsak 2021 ile kıyaslamak zaten çok zor yakın tarihe bile baktığımızda Ocak sonu itibari ile C-25 Hazır Betonun fiyatı KDV Dahil 613,60 TL iken aynı ürün için mayıs ayında ki fiyat 885,00 TL 3 aylık bir süreçte yaklaşık %44 lik bir artış söz konusu. Piyasa koşulları nedeni ile işçilik fiyatlarının artması, kat karşılığı arsa payının fazla oluşu, kat karşılığı oranlarının yüksekliği de maliyeti arttıran diğer unsurlar. Bu durumu 2021 projeden satışlarda ki fiyatlara göre değerlendirirsek müteahhitler projeleri tamamlayabilmek adına fiyat artışına gitmek zorunda kalıyor. Müteahhitler güncel maliyet fiyatlarına göre fiyat belirlemek zorunda kalıyor. Önceliğimiz konut maliyetlerinin düşürülmesi olmalı.



Yapı müteahhitleri sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında 2 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sektördeki müteahhitlerin belgelerinin iş yapmaya yetersiz kalışı nedeni ile inşaat sektöründe ki üretim azalmıştır.



Fiyat artışlarının önüne geçilmeli Nüfus artışı ve genç nüfus büyüklüğüne paralel olarak ve bunun yanı sıra dışarından gelen göçlerin de etkisi ile her geçen gün konut ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyaca rağmen son 2-3 yılda inşaat sektöründeki üretimin azalması, arsa ve malzeme fiyatlarında ki artış, kira ve konut fiyatlarına da yansımaktadır.



SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN 6 ÖNERİ



Yüksek konut fiyatlarının önüne geçmek ve vergilerin değeri üzerinden ödenmesi açısından;



1-İnşaat malzemelerindeki KDV’yi 2 yıllığına % 1 çekelim.



2-150 m²'nin altındaki konutlarda KDV oranını % 8’den %1'e çekelim.



3-İnşaatta çalışan kayıt dışı işçilere örnek verecek olursak sıvacı, duvarcı, boyacı, kalıpçı, demirci gibi işlerde çalışan işçiler hiçbiri vergiye tabi değil bizler bu işleri yapan arkadaşlarımızın adına % 2 stopaj ödeyelim ve gidere katalım bu şekilde hem devletimiz vergi alsın hem de bizlerde ürettiğimiz konutu değerinde gösterelim.



4-Tapu harcı 0,002 'den 0,001'e çekilsin.



5- Malzeme alım faturalarında bağlantı üzerinden gelen fatura girişleri düşük, ancak güncel maliyetlere göre hesaplandığında maliyet ve satış arasında fark çıkıyor.



6- İnşaat malzemesi üreten firmaların artan maliyetlerden daha yüksek oranlardaki fiyat artışlarının denetlenmesi ve kontrolünün sağlanması da diğer önemli bir konu.



Devlet, müteahhit, malzeme tedarikçisinden, çalışan işçisine birbirimiz destek olursak hem ekonomik, hem de istihdam anlamında ekonomimize fayda sağlarız.”



Başkan Davut Çetin, sektör temsilcilerinin taleplerini başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere ilgili Bakanlıklar ve kurumlara göndereceklerini belirtti.

