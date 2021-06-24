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İMZALAR ÇATILARA ÖZGÜRLÜK İÇİN ATILDI

GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETEN PROTOKOL

İMZALAR ÇATILARA ÖZGÜRLÜK İÇİN ATILDI
ANTALYA
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-GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETEN PROTOKOL
-İMZALAR ÇATILARA ÖZGÜRLÜK İÇİN ATILDI
-AKTİF BANK’TAN ANTALYA OSB SANAYİCİLERİNE ÖZEL GES DESTEĞİ
 
Antalya OSB Yönetimi ile Aktif Bank arasında, bölge sanayicisinin fabrika çatılarına GES kurmasını kolaylaştıracak bir protokol imzalandı. Protokol ile sanayicilere, çatı GES projeleri için uygun şartlar sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı.
 
Enerji maliyetlerinin sanayicilerin ortak sorunlarından biri olmasından hareketle, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank arasında önemli bir protokol imzalandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın “Çatılara Özgürlük” adını verdiği projenin uygulanabilir hale gelmesini de sağlayan protokol kapsamında, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlarda finansman desteği sunulacak.
FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞTI
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Başkan Vekili Hasanali Gönen, Aktif Bank Antalya Kurumsal ve Özel Bankacılık Şube Müdürü Fürgan Aslan Çakan katıldı. Karşılıklı atılan imzalar ile bölge sanayicisinin fabrika çatısına GES kurması için finansmana erişimi kolaylaştı.
ÇATILARA ÖZGÜRLÜK
İmzaladıkları protokol ile çatıların özgürleşmesinin önündeki bir engelin daha kaldırıldığını belirten Başkan Ali Bahar, “Ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak, sanayicilerimizin girdi maliyetlerini düşürüp daha rekabetçi olmalarını sağlamak adına geliştirdiğimiz Çatılara Özgürlük projemize, Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin daha destek olması, üretimde tam bağımsız Türkiye idealimiz kapsamında atılmış çok önemli bir adımdır. Güneş enerji santrali yatırımlarına Türkiye’de en fazla finansman sağlayan bankalardan biri olan Aktif Bank’ın, projemize ve fabrika çatısına GES kurmak isteyen Antalya OSB sanayicilerine finansman ve EPC hizmetini paket halinde sunup tecrübelerini paylaşacak olması, ülkemizin enerji anlamında yüzünü güneşe dönmesini hızlandıracak önemli bir destektir” dedi.
“YENİLENEBİLİR ENERJİ UZMANLIK ALANIMIZ”
Yenilenebilir enerjinin Aktif Bank’ın uzmanlık alanlarından biri olduğunu belirten Kurumsal ve Özel Bankacılık Şube Müdürü Fürgan Aslan Çakan, “Aktif Bank olarak 2017 yılından bu yana yenilenebilir enerji projelerine ilgi duyuyoruz. Hidro, rüzgar ve güneş enerjisi santrali projelerine yaklaşık 200 milyon dolar proje finansmanı sağlayan bankamız, sadece 2017 yılında ülke genelinde kurulan güneş enerjisi santrallerinin yüzde 5’ine katkı yaptı. Bu katkı ve desteği Antalya’da ve Antalya OSB’de sürdürecek olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.
 
 
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