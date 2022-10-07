Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Davut Çetin’i ilk kutlayanlar ailesi oldu. Seçimlerin sonuçlanmasının ardından ATSO’ya gelen Anne Hamide Çetin, Baba Mehmet Çetin, eşi Feray Çetin, oğlu Mehmet Çetin ve kardeşi Beşir Çetin duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Annesi Hamide Çetin ve Babası Mehmet Çetin’in elini öpüp sarılan Davut Çetin, “Bu süreçte ailemden büyük destek gördüm. Başta Ailem, ATSO’daki mesai arkadaşlarım ve üyelerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.