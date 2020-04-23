ANTALYA - Serik ilçesinde hayvansever Fatma Öndeş, gönüllü olarak kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besliyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama dışında tutulan hayvan besleyenlerden Öndeş, ilçede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.Öndeş'in elinde mamalarla sokağa girdiğini gören kediler bir anda etrafını sarıyor.Bir süre kedileri seven Öndeş, yanında getirdiği mama ve suyu kaplara koyarak hayvanları besliyor.Emekli memur Fatma Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının olduğu bu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandıklarını söyledi.Her gün kendi imkanıyla aldığı mamalarla sokak hayvanlarını beslediğini belirten Öndeş, ''Sokakta aç kalan kedileri düzenli olarak besliyorum. Hepimizin ihtiyacı dostluk ve insanlık. Herkes yakınındaki sokak hayvanlarını beslesin. Böylelikle sokak hayvanları da aç kalmayacaklardır. '' diye konuştu.