ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever Ali Uyaroğlu'yla Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde 20 derslikli ilkokul için protokol imzaladı.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Müftüsü Osman Artan ve hayırsever Ali Uyaroğlu katıldı.

İlkokul tamamlandığında bölgede ikili eğitim yapan Şehit İbrahim Barış Yurtseven İlkokulu ve Şehit İbrahim Barış Yurtseven Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu tekli eğitim sistemine geçecek.

Hayır kurumları inşa eden hayırsevere teşekkür eden Karaloğlu, ilkokulun da bir an önce bitirilmesi temennisinde bulundu.

Karaloğlu, Uyaroğlu'nun yaptığı hayırların kabul olmasını diledi.



