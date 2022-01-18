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Haber: ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu

Haber: ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Tarih    : 17.01.2022
Sayı      : GS/DD/01
Konu   : Basın Bülteni
 
ANTGİAD İzzet Pinto ile girişimciliği konuştu.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) üye buluşmalarının konuğu Global Agency’nin Kurucusu ve CEO’su İzzet Pinto oldu.
Cumartesi kahvaltısında bir araya gelen ANTGİAD Üyeleri’nin ve YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege’ nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda en genç girişimci ödülünün sahibi İzzet Pinto “Girişimciliğe Farklı Bakış” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalya’da genç kuşağı temsil eden bir dernek olarak girişimciliğe ve genç istihdama verdikleri önemi dile getirerek dernek üyelerimiz kentin sorunlarına çözüm üretmek adına kentin belirli noktalarında kentin gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev almaktadırlar.  Sadece yönetim kurulu olarak değil dernek üyelerimizin ve komisyonlarımızın önerilerini dikkate alarak projeler üretmeye ve yine üyelerimiz arasında ticaretin gelişimine yönelik de çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi gerekir
Girişimcilik konusunda gençlerin teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, “Gençlerin start-up ve melek yatırımcılarla buluşması çok önemli. Bu konuda Antalya’nın kent dinamikleri olarak bir araya gelip bu ekosistemin oluşmasını sağlamalıyız. Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ekonominin gelişmesi ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması için çok önemli”. Yine bu bağlamda her daim istişarelere açık olan ve ortak çalışmalar yürütme şansı bulduğumuz tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor bugün bizleri yalnız bırakmayan Aykut Ege Başkanımıza teşekkür ediyor ve mikrofonu kendisine bırakmak istiyorum diyerek sözlerini tamamladı.
STK’ların iş birliğinin kent dinamikleri ile birleşerek çok önemli sonuçlar doğuracağını belirten Aykut Ege bu husustaki çalışmaları nedeniyle ANTGİAD yönetim kurulu ve tüm üyelerine teşekkür ederek YÖRSİAD üyelerinin desteklerini ve selamlarını iletti.    
Hayal Etmek, Harekete Geçmek, Kendine İnanmak ve Risk Almak
Başarısızlıkla sonuçlanan tüm girişimlerine rağmen denemekten vazgeçmemek gerektiğine dikkat çeken İzzet Pinto, başarının hayal etmek, harekete geçmek, %100 inanmak ve risk almakla elde edildiğini vurguladı.
Vazgeçmemenin kazanılan başarılarda en önemli faktörlerden biri olduğuna inanan girişimci İzzet Pinto, bir işte başarılı olmanın ve kazanmanın başlıca gerekleri arasında ise hayal kurmak, kurulan hayaller hakkında harekete geçmek ve eylemde bulunmak, yapılan işte kendine sonuna kadar inanmak ve son olarak da risk almaktan korkmamak olduğunu dile getirdi. Başarıdaki en önemli faktör olarak nitelendirebileceğimiz paylaşımcılığı da ön planda tutan İzzet Pinto, kazanmanın yolunun paylaşmayı bilmekten geçtiğini belirtti. “Babam İçin” kitabının gelişim süreci ve yeni teknolojiler NFT sistemi girişimi hakkında da bilgiler vererek üyelerin sorularını cevapladı.
Toplantının sonunda ANTGİAD Başkanı Osman Sert, günün anısına İzzet Pinto’ya bir armağan takdim etti ve hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi. 
 
 
Saygılarımla, 
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
 
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