Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıktığı sarp arazide ayağı kırılınca mahsur kalan Ramazan Dinçer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıktığı sarp arazide ayağı kırılınca mahsur kalan kişi, kurtarıldı.Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisinde yürüyüşe çıkan Ramazan Dinçer (38), ayağı kırılınca dağlık arazide mahsur kaldı.Dinçer'in, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.Dinçer, yaklaşık iki saat süren çalışmayla halat ve sedye yardımıyla güvenli bölgeye indirildiAmbulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Dinçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.