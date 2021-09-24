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GENÇLERİN İLK GÜNDEMİ ÇEVRE OLMALI

GENÇLERİN İLK GÜNDEMİ ÇEVRE OLMALI
ANTALYA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
Tarih  : 24.09.2021
Sayı    : GS/DD/23
Konu   : Basın Bülteni
 
GENÇLERİN İLK GÜNDEMİ ÇEVRE OLMALI
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Aylık Olağan Toplantısı ile pandemi döneminden sonra ilk kez bir araya geldi. Atıl Pekşen’in konuk olarak yer aldığı toplantıda ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek çalışmaları ve ekonomi gündemi üzerine bilgi verdi.
ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş’ın; 23. Dönem faaliyet raporu sunumunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Manavgat yangınının kendilerine büyük bir ders verdiğini söyledi.
 
Yangın doğaya karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi hatırlattı
 
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketine şahit olduklarını söyleyen Başkan Sert, yaşanan yangında Antalya’nın 75 bin hektar ormanının yok olduğunu ifade etti. Yangın döneminde dernek olarak ilk günden itibaren büyük özveri ile çalıştıklarını belirten Sert, “Bu yangın bize doğaya karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi tekrar hatırlattı. Artık iklim değişiklikleri, küresel ısınma, çevre kirlilikleri birinci gündem maddelerimiz olmalı. İş dünyası olarak karbon salınımını, çevreci dönüşümü ve yeşil ekonomiyi konuşmalıyız. Bu konuyu özellikle de gençler olarak bizler gündemin en üstünde tutmalıyız. Çünkü bizler Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak başta Antalya’nın ve ülkemizin geleceğiyiz” dedi.
Gençler olarak doğaya karşı değil doğa ile birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz diyen Sert, “Yangın döneminde dernek olarak ilk günden itibaren yangın bölgesinde ihtiyaç olan her desteği vermeye çaba gösterdik. Köylerde vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Bu kentin gençleri olarak her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.
Pandemide ANTGİAD büyüdü
Kentin en köklü iş insanları örgütü olduklarını ifade eden Sert, “Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz ay kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Kentin en eski iş insanları derneği olarak büyük bir gururu hep birlikte yaşadık. İş dünyası olarak zorlu 2 yıllık bir süreci yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi döneminden en çok etkilenen kent olan Antalya’mızda iş yapmaya, çalışmaya ve üretmeye gençler olarak soluksuz devam ettik ve ediyoruz. Yapılan araştırmalar gösterdi ki Antalya ekonomisi bu dönemde yüzde 15’e yakın küçüldü. Ancak biz ANTGİAD olarak bu dönemde büyümeye ve yeni üyeler kazanmaya devam ettik. Pandemi döneminde derneğimize 30’a yakın üye katıldı” şeklinde konuştu.
Antalya’nın zorlu bir ekonomik dönemden geçtiğini söyleyen Osman Sert, “Ekonomik olarak sıkıntılar yaşamış olsak da pandemi döneminde üyelerimiz kendi aralarında ticaretlerini geliştirdi. Birlik ve beraberlik içerisinde bu dönemde birbirimize destek ve güç verdik. ANTGİAD AVM çalışmamız, üye tanıtım filmlerimiz, ANTGİAD Advantage çalışmalarımız ile sizlerin yanında olmaya çaba gösterdik. Bu süreç zorlu olsa da beni mutlu eden şey üyelerimizin dayanışması ve örnek olacak birlikteliği oldu” dedi.
 
 
En büyük sorun genç işsizliği
Konuşmasına genç işsizliğine değinerek devam eden Osman Sert, “Bugün ülkemizin en büyük sorunu ne yazık ki genç işsizliği olmuş durumda. Bu konuda biz de dernek olarak Akdeniz Üniversitesi ile birlikte önümüzdeki günlerde bir protokol yaparak genç istihdamı ile ilgili çalışmalara başlayacağız. ‘Gençlerin halinden gençler anlar’ diyerek bir start vereceğiz. Genç kardeşlerimize mentörlük yaparak onların girişimciliğe özendirilmesi için çalışacağız. ANTGİAD üyelerimiz de umuyorum ki bundan sonra kendi şirketlerinde de istihdamı gençlerden yapacaklar. Genç işsizliği konusunda okyanusta bir damla olsak bizler için büyük bir adım olacaktır” diye konuştu.
ANTGİAD Gençlik Anıtı yapma kararı aldık
Pandemi döneminde Kepez Belediyesi ile birlikte Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni kurduklarını ifade eden Sert, “Bugün de yeni bir müjdeyi ilk kez buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Konyaaltı Belediyemiz ile yaptığımız görüşme sonrasında bir ANTGİAD Gençlik Anıtı yapma kararını aldık. Bu anıt kent estetiğine bir örnek ve gençliğe yakışır bir anıt olacak. Bizler bu şehirde gençliğin izlerini her yerde yaşatacağız” şeklinde konuştu.
Yoruluyor ama durmuyoruz
Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sizler, yani yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edecekseniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir’ sözüne atıfta bulunarak noktalayan Osman Sert, “Bizler Ulu Önder’in öğütlediği gibi ANTGİAD ailesi olarak yorulmaya ama durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.
Pekşen, başarı hikayesini anlattı
Toplantıda daha sonra söz alan Atıl Pekşen, ‘Başarıya giden yolda başarısızlık da vardır’ adlı sunumunu yaptı. ANTGİAD üyelerine kariyer hikâyesini ve iş yaşantısında kendisini başarıya götüren çalışmalarını aktaran Pekşen, aile şirketlerinin gelişimi konusunda da fikirler vererek üyelerin sorularını yanıtladı. Konuşmasının ardından katılımı için ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Pekşen’e bir teşekkür plaketi verdi. Toplantı yeni üyelere katılım plaket takdiminin gerçekleştirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
   
Saygılarımla,
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
 
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