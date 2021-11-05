Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, AB Bilgi Merkezleri Ağı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde, Türkiye’nin 19 ilinde 15 Nisan – 15 Aralık 2021 tarihleri arasında gençlere yönelik yapılmakta olan, “Geç Olmadan - İklim Elçileri” projesi hakkında açıklamalarda bulundu.Program kapsamında, Antalya ve çevre illerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin “İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik” hakkında ve “Sürdürülebilirlik Yetkinlikleri” konusunda özel tasarlanmış farklı eğitimler aldıklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, eğitimlerin ardından performans sanatçıları tarafından verilen “Yaratıcı Düşünce” atölyelerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Program sonucunda 11 projenin sunumunun yapıldığını belirten Çetin, “Saturate & Compost & Repeat” adlı projenin en başarılı proje olarak seçildiğini kaydetti.Davut Çetin uygulamaları gerçekleştirilen öğrencilerle ilgili de şu bilgileri verdi: “Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi İpek Sırma ve Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Doktora öğrencisi Makber Tekin tarafından geliştirilen proje kapsamında, HORECA (Hotel-Restaurant-Café) firmalarını ve Kompost tesisini bir araya getirmek ve atıkların kompostlanmasını sağlamak için bir uygulama tasarlandı. Ayıca İklim Elçileri Programı’nın devamı niteliğinde olacak ve 26 Kasım’da uzmanların ve akademisyenlerin katkılarıyla bir İklim Forumu gerçekleştirilecek.”Proje kapsamında illerde iki ay süren programlar gerçekleştirildiğini belirten Davut Çetin, yapılacak başvurular arasından seçilen 100 gencin projeye dahil olduğunu kaydetti. Çetin, proje sonunda Türkiye çapında bin 900 iklim elçisine ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.