Ekoturizmde Yeni Rota Çalışmaları Sürüyor

İLGİLİ KURUMLAR İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA),özel amaçları ile hazırladığıkapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; Batı Akdeniz kıyı şeridine sıkışmış turizm faaliyetlerininamacıyla Güdümlü Proje Desteği hazırlıklarına başladı.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği hazırlık sürecindebaşkanlığında, video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda;turizme kazandırmak içinele alındı. İlgili kurumların katıldığı toplantıda; muhtemel proje uygulayıcısı kurumlar değerlendirildi, proje ekipleri ve iş planları konuları ele alındı.Ekoturizm Sonuç Odaklı Programı kapsamındabilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda; planlama çalışmaları süren veolarak tasarlanan rotanın tasarımı da görüşüldü.Vali KARALOĞLU’nun başkanlığındaki toplantıya,Atıf ÇİÇEKLİ,Mustafa GÜRBÜZ,Hakan TÜTÜNCÜ,Turgay GENÇ,Volkan GÜLER, Antalyaİbrahim ACAR,Vedat DİKİCİ,Rıza KAMİL ileİsmail KAYA,Oğuzhan SÜRMELİ,Leyla ÖZDAĞ,Bülent GENÇ ile BAKA uzmanları katıldı.