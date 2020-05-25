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Dünyaca ünlü plajda "deniz keyfi" sosyal mesafeli olacak

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor.

Dünyaca ünlü plajda "deniz keyfi" sosyal mesafeli olacak
ANTALYA
G.Tarihi: 25.05.2020 15:04
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ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor.

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor.

Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu sabah sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü.

Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda "deniz keyfi" yapmak isteyenler bundan böyle "sosyal mesafe" kuralına uyacak.

Yasağın kaldırılmasının ardından sessizliğini bozacak dünyaca ünlü plaj için örnek bir düzenleme yapıldı.

Belediye ekiplerince plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi.

Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi.

 

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