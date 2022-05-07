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Davut Çetin'den Bankalara çağrı

Davut Çetin'den Bankalara çağrı
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Davut Çetin'den Bankalara çağrı; Kredi limitleri arttırılsın

ATSO Başkanı Davut Çetin, "İlimiz turizm sektöründe takipteki kredi oranında %0,79 oranıyla en düşük iller arasındadır. Benzer durum takipteki kredi oranı %1 olan tarım sektörümüz için de geçerlidir. Antalya'nın kredi talebinin yüksek, kredi performansının güçlü olması turizm sezonuna hazırlandığımız bu dönemde kredi limitlerimizin artırılması gerektiğini göstermektedir. Bankalarımızdan bu konuda daha fazla çaba bekliyoruz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davut Çetin şunları kaydetti;

"Mart ayı itibariyle Antalya'nın toplam nakdi kredisi yıllık %47 oranında artışla 218 milyar TL'ye, takipteki kredi hacmi %7 artışla 4,1 milyar TL'ye ulaştı. Kredi artışında döviz kredilerinin TL değerlerinin yükselmesi ve bu nedenle turizm sektörü kredilerinin 57 milyar TL'den 90 milyar TL'ye çıkması etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde kredi artışı ise %9 oranıyla %12 olan Türkiye ortalamasının altında kalmıştır.

MEVDUATTA DÖRDÜNCÜ, BİREYSEL KREDİLERDE BEŞİNCİ İL

Antalya'nın toplam mevduatı 160 milyar TL'ye çıkarken mevduatında yıllık artışlar toplam mevduatta  %74, döviz tasarruf mevduatında %95, TL tasarruf mevduatında %44 oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Kredilerin içinde tüketici kredileri ve bireysel kartlardan oluşan bireysel kredilerin hacmi %26 artışla 37 milyar TL'ye ulaştı. Antalya, turizm kredileri nedeniyle toplam kredide ve mevduatta dördüncü, bireysel kredilerde beşinci il konumunu sürdürmektedir.

ANTALYA'NIN KREDİ TALEBİ YÜKSEK, KREDİ PERFORMANSI GÜÇLÜ

İlimizde takipteki kredi oranı %1,9 oranıyla %2,8 olan Türkiye ortalamasının altındadır. İlimiz turizm sektöründe takipteki kredi oranında %0,79 oranıyla en düşük iller arasındadır. Benzer durum takipteki kredi oranı %1 olan tarım sektörümüz için de geçerlidir.

Antalya'nın kredi talebinin yüksek, kredi performansının güçlü olması turizm sezonuna hazırlandığımız bu dönemde kredi limitlerimizin artırılması gerektiğini göstermektedir. Bankalarımızdan bu konuda daha fazla çaba bekliyoruz. 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları ve Devlet Destekleri Zirvesi'nde banka yetkilileriyle görüşmeler de yapılacaktır. Üyelerimizin bu imkandan yararlanmaları kredi limitleri sorunlarının aşılmasına yardımcı olacaktır."
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