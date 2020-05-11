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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
ANTALYA
G.Tarihi: 11.05.2020 10:32
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Isparta Düğün Salonları
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Antalya, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, gerekli tedbirleri alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.
 
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