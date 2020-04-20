Başkan Böcek huzurevi sakini için doğum günü pastası gönderdi

ANTALYA



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, doğum günü olduğunu belirterek sosyal medyadan kendisine ulaşan 76 yaşındaki Hami Timur İncemen'e pasta gönderdi.

Asmalı Konak Huzur Evi'nde yaşayan Hami Timur İncemen, sosyal medyadan ulaştığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yazdığı mesajda kimsesinin olmadığını ve 19 Nisan'ın doğum günü olduğunu bildirdi.

Başkan Böcek, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin aracılığıyla pasta gönderdiği İncemen'in doğum gününü kutladı.



