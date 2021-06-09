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BAŞKAN BAHAR'DAN GENÇLERE VE VELİLERE ÇAĞRI

BAŞKAN BAHAR'DAN GENÇLERE VE VELİLERE ÇAĞRI
ANTALYA
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-BAŞKAN BAHAR’DAN GENÇLERE VE VELİLERE ÇAĞRI
 
LGS sınavına giren gençlere başarı dileklerinde bulunan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, tam burslu, ücretsiz mesleki eğitim verilecek Antalya OSB Teknik Koleji’ne kesin kayıtların LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacağını belirterek öğrenci ve velileri, sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz okula beklediklerini söyledi.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ndeki modernizasyon, tadilat ve yeni bina imalatları yüzde 90 oranında tamamlandı. Antalya’nın fiziki şartlar bakımından en iyi imkanlara sahip okulunu projelendiren Antalya OSB Yönetimi, atölye ve laboratuvarları da son teknoloji makine ve teçhizat ile donattı. Her yönüyle 2021/2022 eğitim-öğretim döneminde faaliyetlerine başlayacak hale gelen okulda, Liselere Geçiş Sınavı’nın icrasının ardından heyecanlı bir bekleyiş başladı. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek okula kesin kaydı yapılacak 9’uncu sınıf öğrencileri, LGS sınav sonuçlarına göre belirlenecek. 240 kişilik sınırlı sayıdaki kontenjan kapsamında kayıt hakkı kazanıp okulun ilk öğrencileri olma unvanını elde ederek tarihe geçecek isimler, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
YOĞUN İLGİ VE ÖN KAYIT
Ön kayıtların günler öncesinden başladığını ve şu ana kadar yüzlerce başvuru aldıklarını belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalyalılara okula gösterdikleri yoğun ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür etti. LGS sınavına giren tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Bahar, geçerli bir meslek ve iyi bir gelecek hayali kuran tüm gençleri Antalya OSB Teknik Koleji’ne beklediklerini söyledi. LGS sonuçlarının açıklandığı gün itibariyle veli ve öğrencileri okula davet eden Bahar, “Öğrencilerimizin kesin kayıtları, en yüksek başarı puanından başlamak üzere, kontenjan dahilinde mesleki yeterlilik testi sonuçlarının değerlendirilmesine göre yapılacaktır. Mesleki yeterlilik testimiz, okula kesin kayıt hakkı elde edilmesindeki en kritik virajlardan biridir. Konunun uzmanlarından oluşan bir heyet, öğrencilerimiz ile tek tek görüşüp detaylı bir teste tabi tutacak, sonuçlara göre gençlerimiz ya okula kayıt hakkı kazanacak ya da profesyoneller tarafından yeteneklerine uygun eğitim ve gelecek yönlendirmesi yapılacak” dedi.
STAJ VE İŞ İMKANI
Okulda iki ana başlık altında eğitim verileceğini, anadolu teknik programında akademik eğitimin, anadolu meslek programında ise mesleki eğitimin alt yapısının oluşturulacağını ifade eden Bahar, “Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi ile Metal Teknolojisi alanlarındaki 7 farklı dalda akademik ve mesleki eğitim vereceğiz. Söz konusu bu 7 dal; Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Endüstriyel Bakım Onarım, Asansör, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Makine Bakım Onarım ve Kaynakçılık dallarıdır. Öğrencilerimize, eğitimini aldıklarını dalda üst seviye yetkinliğe sahip olabilmeleri için Bölgede faaliyet gösteren firmalarda staj imkanı, mezun olan öğrencilere de iş bulmada kolaylık sağlanacaktır” şeklinde konuştu.
İŞ VE MESLEK SAHİBİ OLACAKLAR
Antalya OSB Teknik Koleji’nde gençlere öğrenmeyi öğreteceklerini belirten Bahar, “Mesleki ve teknik eğitimde, günümüzün üretim metotlarına uygun, gerekli teknolojik alt yapıya sahip, müfredatın, fiziki alanların ve kullanılan teknolojilerin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre modernize edildiği bir ortamda, iş ve meslek sahibi olma imkanı sağlayacağız. Spor ve sanat ile iç içe bir ortamda, hayal kurmayı öğreteceğiz. Antalya OSB ailesinin bir ferdi olup sunduğumuz bu imkanlardan faydalanmak isteyen tüm gençlerimizden önce www.antalyaosbteknikkoleji.com adresi üzerinden ön kayıt yaptırmalarını, LGS sonuçları açıklanır açıklanmaz da kesin kayıt için okulumuza gelmeleri istiyoruz” ifadelerini kullandı.


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