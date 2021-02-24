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​BAŞKAN BAHAR; “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 30 HAZİRAN’A KADAR SÜRMELİ”

​BAŞKAN BAHAR; “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 30 HAZİRAN’A KADAR SÜRMELİ”
ANTALYA
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Isparta Düğün Salonları
BAŞKAN BAHAR; “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 30 HAZİRAN’A KADAR SÜRMELİ”
 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Kısa Çalışma Ödeneğinin sona ereceği 31 Mart tarihi için ‘erken’ uyarısında bulunarak, desteğin Haziran ayı sonuna kadar sürmesi gerektiğini söyledi.
 
Pandemi döneminde istihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan biri olan Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi son defa uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz” şeklindeki açıklamasıyla Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini ifade etti.
KÇÖ UZATILSIN ÇAĞRISI
Kovid-19’un ekonomi ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin, istihdamın korunmasında çok önemli bir rol oynadığını aktaran Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ödeneğin sona ereceği 31 Mart tarihi için, “erken, özellikle de turizm bölgeleri ile küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından riskli bir karar” açıklamasında bulundu. Bahar, daha önce yapılan sosyal düzenleme ile Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneği destek süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi verildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kendisine tanınan bu yetkiyi kullanması yönündeki talebini dile getirdi.  
ÇÖZÜM LOKAL, UYGULAMA GENEL
1 Mart itibariyle uygulanacak yerinde karar dönemi ile normalleşmenin kademeli olarak başlayacağını hatırlatan Başkan Bahar, “Normalleşmenin seyrini salgının seyri belirleyecektir. Dolayısıyla kısıtlamaların hangi illerde kaldırılacağı ya da kaldırılan kısıtlamaların ne kadar süreceği belirsizdir. Salgına karşı mücadelenin lokale indirgendiği bir dönemde Antalya ve diğer turizm bölgelerini, turizm işletmelerini, tedarikçileri, sanayicileri ve esnaf ile birlikte geneli kapsayan bir uygulama, yeni sorunları beraberinde getirebilir. Kısıtlamalar kalkmış, işletmeler açılmış, hayat normale dönmüş iken vaka sayılarındaki ani bir artış kısıtlamaların tekrar uygulanmasına ve işletmelerin yeniden kapanmasına neden olacaktır. Gerçekleşmesi yüksek olasılığa sahip böyle bir durumda, Kısa Çalışma Ödeneği gibi çok önemli bir destekten mahrum kalan işletmeler, bugüne kıyasla çok daha zor günler geçirecektir” dedi.
DENGE KORUNMALI
Mevcut dengenin korunması için Kısa Çalışma Ödeneğinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Bahar, “Devletimiz, normalleşmenin ilk adımlarının atılacağı Mart ayı boyunca, işletmelere Kısa Çalışma Ödeneği desteğini sürdürmeye devam edecek,  bu çözüm odaklı ve oldukça iyi niyetli bir yaklaşımdır. Ancak öyle sektörler ve işletmeler var ki aylardır kapıları kapalıdır. Özellikle turizm ve turizm tedarikçisi sektörler ile yeme-içme sektörünün 1 aylık süre zarfında eski performanslarını yakalayabilmesi mümkün değildir. Kapalı kalınan onca zamana, biriken onca borca, değişen tüketici alışkanlıklarına, alım gücündeki değişimlere ve halen tüm gücüyle devam eden salgın riski göz önüne alındığında işletmeleri çetin bir sınav beklemektedir. Kısa Çalışma Ödeneğinin kaldırılıp, işten çıkarma yasağının sürdürülmesi halinde, işletme sahiplerinin omuzlarına ekstra bir yük daha binecektir. İşten çıkarma yasağının kaldırılması halinde ise istihdamda çok büyük kayıplar yaşanabilir. Mevcut dengenin korunması için Kısa Çalışma Ödeneğinin 30 Haziran’a kadar sürmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.
‘GÜCÜMÜZE GÜÇ KATAR’
Pandeminin ilk döneminde Antalya’nın tüm dünyaya turizm dersi verdiğini hatırlatan Bahar, “Antalya olarak bizler, tüm gücümüzle üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bütün hazırlıklarımız tamam, geçen yıldan çok daha iyi bir turizm sezonu geçireceğimize eminiz. Pandeminin seyrinde olağanüstü bir değişim yaşanmaz ve özellikle mutasyon nedeniyle ülke sınırlarının kapanması gündeme gelmez ise Antalya turizmde elde edeceği başarılar ile ülkesine ve milletine gerekli desteği sağlayacaktır. Beklenenin gerçekleşmesi ve başarılı bir yıl geçirmek için tüm süreçlerin sıfır hata ile yönetilmesi gerekmektedir. Başta aşılama ve Kısa Çalışma Ödeneği olmak üzere, özellikle turizm bölgelerindeki işletmelere sağlanan desteklerin 30 Haziran’a kadar sürdürülmesi ülkemizin ve milletimizin menfaati olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısa Çalışma Ödeneğini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisini kullanarak, Mart ayı ile başlayacak normalleşme sürecinde de devletimizin güçlü elini işletmelerimizin üzerinde tutması, gücümüze güç katacaktır” şeklinde konuştu.

Ali-Bahar
 
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