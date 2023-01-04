2022 Aralık ayı enflasyonununpiyasa beklentisinin ötesinde gerçekleştiği aktaran Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar; açıklamasında şunları kaydetti:Aralık ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,18, Yİ-ÜFE’de yüzde -0,24olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olmuştur.TÜFE’de enflasyonda baz etkili düşüş beklendiği gibi, hatta piyasa beklentisinin de ötesinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 2022 Aralık ayında başlayan hızlı yükselişin sonucu olarak baz etkisi birkaç ay süresince enflasyon hızını düşürücü yönde rol oynayacak, Nisan-Mayıs aylarından itibaren baz etkisi zayıflayacak ve enflasyon güncel gelişmelerin etkisinde devam edecektir.TUİK verilerine göre Aralık ayında TÜFE’de su, ilaç, et, elektrikli eşya gibi kalemlerde fiyat artışlarının yüksek kalmasına rağmen akaryakıt ve giyim fiyatlarında gerileme enflasyonun düşmesinde ilave rol oynamıştır. ÜFE’de de enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu görülmektedir.Küresel ekonomide yavaşlamanın emtia fiyatlarında geri çekilmelere yol açması ve enerji fiyatlarında normalleşme dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonu düşürücü etki yaratmaktadır. Bundan sonra önemli olan enflasyon beklentilerinin hangi bant seviyesinde oluşacağıdır. Piyasa beklentileri 2023 yılı için yüzde 40 civarında bir enflasyon yönünde olmakla birlikte istihdam maliyetlerinde ve temel girdi maliyetlerinde artışın devam etmesi enflasyonun bu seviyelerde tutulup tutulamayacağı hususunda belirsizliğe neden olmaktadır.Asgari ücret artışının ve EYT kıdem tazminatı yükünün artacak olmasının özel sektör açısından zorlayıcı nitelikte olduğu açıktır. Antalya’da kira artışlarının yüksek olması işyerlerinin kira ve ücret maliyetlerini ilave olarak artırmaktadır. Bu bakımdanözellikle vurgulamak istiyorum. 2023 yılında önceliğimiz bu tür politikalarla enflasyonun kontrol altına alınması olmalıdır.Enflasyon gelişmelerinde detaylara bakılacak olursa TÜFE’de en yüksek aylık artış yüzde 5,91 ile “sağlık”, yüzde 4,56 ile “mobilya, ev aletleri”, yüzde 2,84 ile “konut, su, elektrik, gaz” gruplarında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde -4,14 ile ”ulaştırma” olmuş, bunu yüzde -1,34 ile “giyim ve ayakkabı” grubu izlemiştir.Yıllık bazda ise en yüksek artışların sırasıyla yüzde 79,83 ile “konut, su, elektrik, gaz”, yüzde 77,87 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” ve yüzde 73,02 ile “mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri” gruplarında gerçekleştiği görülmüştür.Aralık ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 79,26 ile konut sigortası olurken bu ürünü yüzde 18,26 ile ilaçlar ve yüzde 14,26 ile sağlık sigortası izlemiştir. En fazla düşüş ise yüzde 10,45 ile akaryakıt,yüzde 4,84 ile çocuk giyiminde ortaya çıkmıştır.Yİ-ÜFE aylık değişim madencilikteyüzde 1,94 artış, imalatta yüzde 2,29 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,78 azalış ve su temininde yüzde 9,44 artış olarak gerçekleşmiştir.