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BASIN BÜLTENİ / ANTGİAD’IN GÜNDEMİ YENİÇAĞIN GETİRDİKLERİ

BASIN BÜLTENİ / ANTGİAD’IN GÜNDEMİ YENİÇAĞIN GETİRDİKLERİ
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Tarih      : 24.02.2022
Sayı         : GS/DD/07                                                                                  
Konu      : Basın Bülteni
 
ANTGİAD’IN GÜNDEMİ YENİÇAĞIN GETİRDİKLERİ
Antalya Genç İş İnsanları (ANTGİAD) tarafından düzenlenen ANTGİAD Tech Talks etkinliği ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yoğun bir katılım ile düzenlendi. ANTGİAD üyeleri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda katılımcının dinlediği programın açılışında konuşan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, yeni çağın getirdiği teknolojilerin ekonomi üzerindeki etkisine vurgu yaptı.
Ekonominin artık yeni bir sözlüğü var
NFT, Metaverse, dijital dönüşüm, tasarım odaklı düşünce ve teknoloji konularında panelistlerin katılımcıları aydınlattığı toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, yeniçağın getirdiklerini gençler olarak öncü bir biçimde gündeme taşıdıklarını ifade etti. Ekonominin yeniçağ ile birlikte artık yeni bir sözlük oluşturduğunu vurgulayan Başkan Osman Sert, “NFT, metaverse, dijital dönüşüm, tasarım odaklı düşünce ve teknoloji. Bunlar hayatımıza yeni giren kelimeler. Bu kelimeler ekonominin yeni sözlüğünde şu an en önemli yerde duruyorlar. Hepimiz özellikle gençler olarak bizler buna uyum sağlamak zorundayız. Eğer dijital alanda kendimizi geliştiremezsek, çağın getirdiklerine ayak uyduramazsak hiçbirimiz ne yazık ki ekonomik varlığımızı sürdüremeyeceğiz” dedi.
 Yapay zeka için kent inisiyatifi oluşturduk
Gençliğin gelecek olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Sert, “Gençlik demek ileri bakmak demektir. Gençlik demek ilerlemek demektir. Bizler de ANTGİAD olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üyelerimizin yakından bileceği üzere bu kentte yapay zeka konusunda ilk somut adımı atan STK olduk. Bu konuda kurumları bir araya getirerek yapay zeka için kent inisiyatifi oluşturduk. Bu doğrultuda işbirliği protokolleri imzaladık. Seminerler düzenledik. Bu hem bizim için hem de kentimiz için bir öncü adımdı. O gün attığımız tohumlar bugün yeşermeye ve etkilerini göstermeye başladı” şeklinde konuştu.
Metaverse, NFT ve teknolojiyi iş planlarımıza dahil etmeliyiz
Yeni kavramlar konusunda da ilk adımı atmaktan çekinmediklerini dile getiren Başkan Sert, çalışmalarına dernek olarak aynı kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Yeni kavramları konuşmaktan ileri geçmek istediklerini ve bu konuda bir gündem oluşturmak istediklerini de ifade eden Sert, “Metaverse’ü, NFT’yi ve teknolojiyi gündemimize, iş planlarımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bizler bugün geleceğin tohumlarını ekiyor, farkındalığı canlı tutmak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Çağın gerisinde kalırsak yok olmaya mahkum olacağız
Ekonominin ciddi bir evirilme süreci içerisinde olduğunu dile getiren Osman Sert, “Metaverse de farklı bir evrende sanal bir gerçeklik içerisinde farklı bir dünya ve ekonomi yaşanıyor. NFT de dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor. Dijital dönüşüm, tasarım odaklı düşünce ve teknoloji zaten artık hayatımızın her alanında. Buna ayak uyduramaz çağın gerisinde kalırsak yok olmaya mahkum olacağız” diye konuştu.
En büyük önceliğimiz teknoloji olmalı
NFT konusunda 2020 yılının ilk yarısında 12,1 milyon Euro’luk bir işlem hacmi olduğunu ancak bugün bu rakamın 1 yıl içerisinde 9,4 milyar Euro’ya çıktığını söyleyen Sert, dünyanın en büyük 10 şirketinden 8’ini teknoloji firmalarının oluşturduğunu vurguladı. Dünyanın teknoloji ile büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Sert, “Eskiden bir dev olan ama çağın getirdiklerine ayak uyduramadan yok olan birçok firma var. Hiç yıkılmaz sandığınız dev şirketler güne ayak uyduramayıp yok olup gidiyor. Bunlardan biri olmadan daha da büyüyerek devam etmek için ben bugün gündeme getirdiğimiz bu konuların artık herkesin en büyük önceliği olması bir muhakkaktır” dedi.
NFT, metaverse, dijital dönüşüm, tasarım odaklı düşünce
Başkan Osman Sert’in açılış konuşmasının ardından ANTGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yaren Erdem’in moderatörlüğünde devam eden etkinlikte, NFT, metaverse, dijital dönüşüm, tasarım odaklı düşünce ve teknoloji konularında konuşmalar gerçekleştirildi. Devrim Danyal yaptığı konuşmada, geçmişten günümüze ekonomik süreçleri özetlerken bir yandan da gelişen teknolojiler doğrultusunda geleceğin ekonomisinin nasıl şekilleneceğine değindi. Metaverse ekosisteminin uzun yıllardır hazırlığının yapıldığını ve biraraya gelen farklı bileşenlerin hepsinin toplamı olduğunu dile getirdi. Kripto paralardan, akıllı sözleşmelere, defi yapılarından, nft'lere, dijitalizasyondan tokenizasyon kavramlarına kadar açıklamalarda bulunan Danyal, katılımcılardan gelen soruları da detaylı bir şekilde cevapladı.
Emrah Kozan yaptığı konuşmada, Dijital ortam ve sanallaşmanın artması ile birlikte artık bambaşka bir dünya inşa ediliyor ve bu dünyada her şey son kullanıcının hayal gücüne göre tasarlanacak. Sınırsız bir seçenek ve özelleştirme imkânı aslında Metaverse kavramından en büyük beklenti olacak. Kişi istediği anda istediği şeyi deneyimlerken, sanal ortamını da yine kendi istek ve arzularına göre tasarlayabilecek. Metaverse kavramı sadece sanal ortamlara değil, gündelik hayatımıza da dahil olarak tümü ile bir dijital deneyim sürecini yaşatabilecek diyerek tasarım odaklı düşüncenin temel adımlarını detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı.
Etkinlik ANTGİAD üyeleri Hidayet Şimşek, Erem Dayanç ve Kutlu Çağan Şentürk’ün kendi firmalarının dijital dönüşüm, gelişim süreçleri ve yaşadıkları tecrübelerin sunumları ile devam etti. Misafirlerin sorularını yanıtlayan panelistlere günün anısına plaketleri Başkan Osman Sert tarafından takdim edildi. Ardından hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.
 
 
Saygılarımla, 
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
 
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