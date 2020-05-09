- Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gruplar halinde antrenmanlarını sürdürdü.Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalışmalarını gerçekleştirdi.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, kondisyon ve dayanıklık çalışmalarının ardından top kapma ve şut çalışması yaptı.Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü devam edecek.