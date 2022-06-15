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ATSO'DAN İTALYA'YA TİCARET KÖPRÜSÜ

ATSO'DAN İTALYA'YA TİCARET KÖPRÜSÜ
ANTALYA 0
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ATSO'DAN İTALYA'YA TİCARET KÖPRÜSÜ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından olan İtalya ile karşılıklı ticareti geliştirmek amacıyla, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile yeni ve güçlü bir işbirliğine imza atıldığını bildirdi.

ATSO bünyesinde hizmet verecek İzmir İtalyan TSO Antalya Ofisi'nin açılışı ve İtalya Ülke Günü etkinliği nedeniyle ATSO'yu ziyaret eden, İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, İtalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, Başkan Davut Çetin'i ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Sayman Üye Ayhan Kızılsavaş ve Genel Sekreter Vildan Demer'in de hazır bulunduğu ziyarette, Antalya ve İtalya arasındaki ticaretle ilgili işbirliği fırsatları görüşüldü.

TİCARET HACMİ ARTTIRILMALI

Görüşmede konuşan Başkan Davut Çetin, başta tarım ve turizm olmak üzere mermer, mobilya, sağlık turizmi, yat üretimi sektörlerinde Antalya ve İtalya arasında işbirliği imkanlarının olduğunu belirtti. Hizmete girecek Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dolayısıyla öncelikli olarak mermer sektöründe bir heyet organizasyonu yapılabileceğini belirten Başkan Çetin, "İki Odanın birlikte çalışmasıyla ortak sektörlere eğilerek, Antalya-İtalya arasında ticaret hacmi arttırılmalı" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan İzmir İtalyan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba'da Türkiye'nin İtalyan firmalar için çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu kaydetti. İtalyan firmaların Türkiye'nin tüm illerindeki potansiyeli görmeleri için çalıştıklarını belirten Alba, "İzmir İtalyan TSO olarak faaliyetlerimizi farklı illere yaymak istiyoruz. Antalya'nın İtalyan firmalar için önemli bir lokasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple ATSO bünyesinde bir temas noktası olması bizim için çok önemli" dedi.

İZMİR İTALYAN TSO ANTALYA OFİSİ HİZMETE GİRDİ

Ziyaret kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği arasında bir işbirliği protokolü de imzalandı. Protokol kapsamında, ATSO hizmet binasında bir temas noktası olarak hizmet verecek, İzmir İtalyan TSO Antalya Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ofisin açılışında konuşan Başkan Davut Çetin "ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterecek bu ofis için çalışma arkadaşımız Gözde Medford'u görevlendirdik. Antalya'da, İtalya ile ticaret yapmak isteyen firmalarımız için bu ofis önemli bir iletişim noktası olacak. İtalya pazarı ile ilgili bilgi edinmek isteyen bu pazarla ilgili sorulara cevap arayan, pazara girmek isteyen üye firmalarımızı Ofisimiz ile iletişime davet ediyorum'' dedi.

İTALYA ÜLKE GÜNÜ DÜZENLENDİ

Açılışın ardından ATSO Konferans Salonu'nda ''İtalya Ülke Günü'' etkinliği düzenlendi. Üyelerin yoğun olarak katılım gösterdiği toplantıda, İtalya ve Antalya arasındaki yatırım ve ticari işbirlikleri ele alındı. Yapılan işbirliği kapsamındaki ilk etkinlik olarak düzenlenen İtalya Ülke Gününde, İtalya ile karşılıklı ticaret, İzmir İtalyan TSO Derneği Antalya Ofisi'nin İtalya ile iş yapmak isteyen firmalara yönelik sağlayacağı hizmetler, İtalya ile ticaretin geliştirilmesine yönelik fırsatlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Etkinliğin ardından üye firmalar İzmir İtalya Konsolosu ve İtalyan TSO yetkilileri ile birebir tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.
 
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