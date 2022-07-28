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ATSO Sigortacılık Komitesi harekete geçti

ATSO Sigortacılık Komitesi harekete geçti
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ATSO Sigortacılık Komitesi harekete geçti
Sigortacılık Sektörü’nde zorunlu trafik poliçesi sıkıntısı
ATSO Başkanı Davut Çetin, bazı sigorta şirketlerinin son günlerde teminatlardaki artış ve primlerin maliyetleri karşılamaması nedeniyle Zorunlu Trafik Sigortası tanzim etmekten kaçındıkları ve poliçe kesmemek için bahaneler ürettikleri yönünde üyelerimizden duyumlar aldıklarını belirtti.
Bu durumun etik olmadığı gibi yasalara da aykırı olduğunu belirten Davut Çetin, “Bu durum hem sigorta acentelerini ekonomik olarak etkileyecek hem de trafikte sigortasız dolaşan araç sayısının artmasına sebep olacaktır. Trafikte sigortasız dolaşan araçların karışacağı kazalar sebebiyle telafi edilemeyecek maddi mağduriyetler, yaralanmalar ve can kayıpları ortaya çıkacak hem de sosyal yıkımlara yol açacaktır” dedi.
ATSO 40.Grup Sigortacılık Komitesi’nin sorunun çözülmesi acilen konunun muhataplarıyla irtibat kurduğunu belirten Davut Çetin, kısa adı SEDDK olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından söz konusu Sigorta Şirketlerine yaptırım uygulanması gerektiğini bildirdi.
ATSO 40.GRUP HAREKETE GEÇTİ
ATSO 40.Grup Sigortacılık Komitesi’yle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Başkan Davut Çetin konuyla ilgili şunları kaydetti: 
“Son günlerde sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin özellikle Zorunlu Trafik sigortası teminatlarının yüzde 100 arttığı temmuz ayı itibariyle hasar maliyetlerindeki ön görülemeyen maliyet artışları sebebiyle Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Trafik Sigortasını tanzim etmekten kaçındıklarını poliçe kesmemek için türlü türlü bahaneler ürettiklerini duymakta ve görmekteyiz.
Özellikle şehrimiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizmde, ulaştırma ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi, en önemlisi vatandaşlarımızı ilgilendiren bu sorunun çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu durum ayrıca sigorta acentelerimizi doğrudan etkilemekte olup acentelerle sigortalıları karşı karşıya getirmiş acenteleri neredeyse poliçe kesemez duruma düşürmüştür.
KAZA SONRASI MAĞDURİYET
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarında sigorta priminin ne şekilde tahsil edileceğinin açıkça belirtilmesine rağmen, sigorta şirketlerinin son zamanlarda zorunlu trafik sigortası yapılırken sırf poliçe tanzim etmemek adına ödeme seçeneklerini sınırlandırarak vatandaşın ekonomik satın alma özgürlüğünü kısıtlamaları hem etik değil hem de kanunlara aykırıdır. Bu durum hem sigorta acentelerini ekonomik olarak etkileyecek hem de trafikte sigortasız dolaşan araç sayısının artmasına sebep olacaktır. Trafikte sigortasız dolaşan araçların karışacağı kazalar sebebiyle telafi edilemeyecek maddi mağduriyetler, yaralanmalar ve can kayıpları ortaya çıkacak hem de sosyal yıkımlara yol açacaktır.
SEDDK YAPTIRIM UYGULAMALI
Bu konunun çözümü ile ilgili 40.Grup sigortacılık komitemiz acilen toplanmış ve sorunun çözülmesi ile ilgili olarak konunun muhatapları ile irtibata geçme kararı almışlardır. Zorunlu trafik sigortasının acente üretimlerinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen komitemiz Trafik sigortası lisansı bulunan sigorta şirketlerinin biran önce trafik sigortalarının kesilmesine imkan sağlamaları gerektiğini yapmak istemiyorsa da 5684 sayılı sigortacılık kanunda açıkça belirtildiği üzere SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından yaptırım uygulanmasının doğru olacağını dile getirmişlerdir.
TRAFİK SİGORTASI HAVUZ SİSTEMİNE DAHİL EDİLSİN
Komitemiz ayrıca uzun vadede sorunun tamamen çözülmesi ve gündemden düşmesi adına DASK havuz sistemi, Riskli sigortalar havuzu sistemi ve TARSİM havuz sistemi gibi konularda tecrübe kazanmış olan kamunun, kaos haline gelen trafik sigortasının da tamamının havuz sistemine dahil edilerek kar/zarar maliyetlerinin havuz sistemi üzerinden yapılarak, Sigorta şirketlerinden bu yükün alınarak, acenteler gibi onlarında komisyon alarak Sistemin kökünden çözülmesi gerekmektedir.”
 
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