ATSO’nun acı kaybı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan (63) yaşamını kaybetti. ATSO'daki görevinin yanı sıra, ATSO Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erkan'ın vefatı, Antalya iş dünyasını üzüntüye boğdu.

2013-2018 döneminde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapan Erol Erkan, 2018 yılında yapılan ATSO seçimlerinde yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilerek Başkan Davut Çetin'in yönetiminde yer aldı.

ATSO'da bir çok projenin içinde aktif yer alan Erol Erkan, özellikle Lojistik Köy, Toplu İş Yerleri, Antalya Kültür Sanat, ATSO Vakfı, URGE Projeleri, Akdeniz Üniversitesi uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen İş Yeri Eğitimi İşbirliği projelerinde görev alıyordu.

Erkan’ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, Erkan ile 40 yılı aşan bir dostlukları olduğunu belirterek, ”Kıymetli ağabeyim Yönetim Kurulu Üyemiz Erol Erkan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Antalya iş dünyasının örnek isimlerinden biriydi. Bizler için iyi bir ağabey, iyi bir yol arkadaşıydı. Kendi sektörü lojistiğin dışında bir çok projede aktif rol alıyordu. Özellikle üniversite öğrencilerine staj imkanı yarattığımız projede olmaktan çok mutluydu. O’nun unutmayacağız. Başta Erkan Ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Erol Erkan’ın cenazesi bugün 14.00’te Karaveliler Mezarlığı’nda defnedilecek.



Özgeçmişi;

1 Ekim 1958 yılında Antalya’da doğdu. 1974 yılında babasının yanında çalışmak sureti ile nakliye-taşımacılık sektöründe iş hayatı ile tanıştı.

1978-1980 yılları arasında askerlik görevini yaptıktan sonra 1980 yılında şahıs şirketi kurarak iş hayatına atıldı. Antalya Sanayi Sitesi’nde Ford Cargo kamyon yedek parça satışı yapan Erol Erkan, 1995 yılında baba mesleği olan nakliye-taşımacılık sektörüne dönerek, Erkanlar Limited Şirketi’ni kurdu. Hala sektörde faaliyet gösteren Erkanlar Limited Şirketi’nde 26 frigolu taşımacılığa uygun araç ve 28 personel ile soğuk zincir sektöründe faaliyet gösteren Erkan, 16 kurumsal firmaya nakliye-taşımacılık hizmeti veriyor.

2013-2018 döneminde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapan Erol Erkan, 2018 yılında yapılan ATSO seçimlerinde yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

Erol Erkan evli ve 3 çocuk babası.

