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ATSO "KÖK" Ödülleri Heyecanı Başladı

ATSO "KÖK" Ödülleri Heyecanı Başladı
ANTALYA
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ATSO "KÖK" Ödülleri Heyecanı Başladı
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), tarafından Antalya'da fark yaratan kişi ve kurumları gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla düzenlenen Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022 yılı için heyecan başladı. Başvurular 25 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
 
ATSO'nun bir kent geleneği haline gelen Geleneksel Ödül Töreni ve kuruluş yıldönümü organizasyonlarını 2020 yılında tek çatı altında birleştirerek, her kurum ve kişinin katılabileceği ve kent için fark yaratan Kente Önem Katanlar adıyla gerçekleştirdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Geçen yıl KÖK Ödülleri'ni kazananlar adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir prefabrik uçak bakım hangarı yaptırmıştık. KÖK Ödülleri 2022'nin tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülü olarak, Kemer ilçemizde bir eğitim ve sanat merkezi yaptırıyoruz" dedi.
 
KENT ÖDÜLLERİNE HERKES BAŞVURABİLECEK
Davut Çetin, KÖK Ödülleri'nin 7 ana ödül kategorisinden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti;
 
"Oda üyeliği koşulu bulunmaksızın herkesin katılımına açık olan Kent Ödüllerinin her bir alt kategorisinin değerlendirmesi, alanında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenler tarafından oluşan tamamen bağımsız bir Seçici Kurul tarafından yapılacak. Başvuru sahipleri, 2019 yılı ve sonrasında hayata geçirmiş oldukları bir çalışmayla başvuru yapabilecekler, önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptıkları çalışmalarıyla başvuramayacaklar.
 
Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde; Her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan üyelerimiz ödüllendirilecek.
Firmalar, 2021 yılında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarını beyan ederek başvuru yapacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında; ihracat-genel, tarım ihracatı, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve hizmet ihracatı yer alıyor. Hizmet ihracatında, 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4.000.000 (dört milyon) ABD Doları ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacak.
 
BEYAN BELGELERİ VE BAŞVURULARDA KOLAYLIK
Başvurular 25 Şubat 2022 Cuma günü, saat 17.30'da sona erecek. Kent Ödülleri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorilerinin başvuruları www.kenteonemkatanlar.org sayfasında yer alan online form aracılıyla alınacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisinde üyelerimiz, banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri beyan yazılarıyla başvuru yapabilecekler.
 
Kent ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kategorilerde ödül almaya hak kazanacak olanlar, Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek."
 
 
GELECEĞE DOKUNAN ÖDÜLLER
Yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını, tüm Antalya için heyecan verici, önemli bir değere dönüştürdüklerini ifade eden Davut Çetin, "Ekonominin gelişmesi kentlerin gelişmesine ve toplumsal gelişmeye doğrudan bağlıdır. Bu nedenle günümüzde şirketlerin performansı ciro, istihdam, ihracat, vergi gibi göstergelerin yanında yenilikçilik, sosyal sorumluluk projeleriyle, kentsel gelişmeye katkılarıyla da değerlendirilmektedir. Uzun süre hatırlanacak ve kalıcı bir eserle taçlanacak bir projeye dönüşecek olan ödül sistemimiz ile şehre ve gençlere daha fazla dokunduğumuzu düşünüyoruz" dedi.
 
ATSO'DAN EĞİTİME KÖK'LÜ DESTEK
ATSO'nun KÖK Ödülleri 2022'nin tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülünün, yine eğitime katkı olarak belirlendiğini ifade eden Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir prefabrik uçak bakım hangarı yaptırmıştık Bu yıl da Kemer'de "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Sanat Merkezi" yaptırıyoruz.
 
ÖDÜLLER 140.YILDÖNÜMÜNDE AÇIKLANACAK
Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi müsaade ederse ATSO'nun 140.kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanacak ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilecek. www.kenteonemkatanlar.org sayfasından ulaşılabilir."
 
 
ATSO KÖK ÖDÜLLERİ 2022
 
1.    Kent Ödülleri
  • İnovasyon
  • Dijital Dönüşüm
  • Bilim
  • Eğitim
  • Kültür-Sanat
  • Spor
  • Çevre
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • Antalya Araştırması
  • Basın
 
2.    Döviz Kazandırıcı Hizmetler
·      Seyahat Acenteleri
·      Konaklama Tesisleri
·      İhracat - Genel
·      Tarım İhracatı
·      Hizmet İhracatı
 
3.    Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren Antalya Firmaları
4.    Türkiye'nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları
5.    Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve Odamıza bağlı ilçelerimizde Dereceye Giren Üyeler
·      Merkez (ilk 3 gerçek, ilk 3 tüzel kişi)
·      İlçeler (gerçek ve tüzel kişi birincileri)
6.    Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri (daha önce ödül almamış olan)
7.    10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri (daha önce ödül almamış olan)
 
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