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​ATSO’dan Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

​ATSO’dan Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi
ANTALYA
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ATSO’dan Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi
Başkan Davut Çetin; “Antalya'yı ve Batı Akdeniz'i teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölgeye dönüştüreceğiz.”
ATSO Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi, BAKA desteği almaya hak kazandı.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın yabancı girişimcilerin bölgeye çekilmesi, yenilikçi tematik arayüz sayısının artırılması, girişimcilik finansmanını destekleyen mekanizmaların geliştirilmesi amaçlı “Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenecek projeler açıklandı.
ATSO Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi, Antalya, Burdur ve Isparta’dan seçilen 7 proje arasında yer aldı.
BAKA desteğiyle hayata geçirilecek olan proje, ATSO İnovasyon Merkezi INOVATSO bünyesinde topraksız tarım teknolojisi ünitelerinin kurulmasını, iklim değişikliğine dirençli tarımsal üretim yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.
Proje kapsamında tarım teknolojileri alanında ilgili kamu kurumları, tohum, fide, sera teknolojileri, tarımsal girdi sektörleri paydaşları, üniversiteler, girişimciler, akademisyenler, araştırmacılardan oluşan açık inovasyon platformu oluşturulması öngörülüyor. Merkezin topraksız tarımda yeni ürün ve üretim teknikleri, sera teknolojileri, tarımsal girdi imalatı, tarımsal üretim yazılımları gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermesi hedefleniyor.
Merkez bünyesinde tarımsal teknoloji girişimcilerinin teknik donanım ve malzeme, eğitim, mentörlük, melek yatırımcı ağı araçlarıyla desteklenmesi, teknolojik sera üretimi alanında eğitim vererek yetişmiş insan gücü teminine katkı verilmesi, yapay zeka yazılım ideathon yarışmasıyla startuplara imkan sağlanması öngörülüyor.
İNOVATSO’da kurulacak
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ATSO ve BAGEV Başkanı Davut Çetin şu bilgileri verdi;
“Antalya'yı ve Batı Akdeniz'i teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölgeye dönüştürme, tarım sektöründe iklim değişikliğine dirençli, düşük maliyetli, yüksek katma değerli, sağlıklı gıda üretim ve yenilikçi ürün modelleri geliştirme yönünde İNOVATSO’daki elektronik, mekanik ve yazılım atölyelerine tarım teknolojileriyle yeni ve güçlü bir birim ilave ediyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında bir projeyi BAKA’nın desteğiyle hayata geçiriyoruz.
New York gibi şehirler 100 yıl sonra deniz veya okyanus seviyesindeki yükselişe şimdiden hazırlanıyorlar. İklim değişikliğine hazırlanmak, karbon ve su ayak izini düşürmek için bizim o kadar zamanımız da yok. Bu proje Antalya Çevreci Dönüşüm çalışmalarımızın somut projesi olarak ortaya çıktı, ama sadece çevre ve tarımla sınırlı değil, sanayiden yazılıma birçok alanı destekleyecek bir projedir.
Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projemizle kamu kurumlarını, oda ve borsalarımızı, Üniversitelerimizi, ilgili STK’ları, tohum ve fide üreticilerini, yazılım şirketlerini bir araya getirerek geleceğin topraksız tarımı, biyoteknolojiye dayalı sanayi üretimi, yapay zeka destekli yazılımlar alanında Antalya ekonomisine yeni alanlar açacak büyük bir oluşumun temellerini atıyoruz.”
 
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