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​ATSO’dan Mesleki Eğitime Simülasyon Desteği

​ATSO’dan Mesleki Eğitime Simülasyon Desteği
ANTALYA
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ATSO’dan Mesleki Eğitime Simülasyon Desteği
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik “Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü” projesi kapsamında, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim veren 12 meslek lisesi öğretmenine yönelik ilk kez düzenlenen “CNC Simülasyon Eğitici Eğitimi”nin başarı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.
Başkan Davut Çetin, ATSO tarafından hazırlanan Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü Projesi kapsamında düzenlenen CNC Simülasyon Eğitici Eğitimi ile ilgili bilgiler verdi. Projenin, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Aralık 2019 yılında hibe almaya hak kazandığını söyleyen Başkan Çetin, “Mesleki eğitimin memleket meselesi olarak ele alınması gerektiğini ATSO olarak sık sık dile getiriyoruz ve bu vizyon doğrultusunda da Mesleki-Teknik Liselerimize desteğimiz sürüyor. Bu kapsamda planladığımız “Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü” projemize de başlamış bulunuyoruz. Projemizin finansmanın yüzde 90’ı BAKA, yüzde 10’u ise ATSO tarafından karşılanıyor. 591 bin 520 TL toplam bütçeli proje Şubat 2022 yılında tamamlanacak.
Projeyle öncelikle makine teknolojileri ve endüstriyel otomasyon alanlarında eğitim veren öğretmenlerin ve öğrencilerin çağın gereklerine uygun yetkinliklere ulaşabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda simülasyon tabanlı güncel teknolojiye uyumlu eğitimler planlıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış CNC Simülasyonu, 3D Yazıcı ve Robotik Kodlama Yenilikçi mesleki eğitim modelleri ile öğretmen ve öğrencilerin kapasitelerini arttırarak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü istihdama kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Antalya’da ilk kez CNC Simülasyon Eğitimi
Proje kapsamında ATSO tarafından Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne son teknoloji ile donatılmış bir laboratuvar kurulduğunu belirten Başkan Davut Çetin şunları söyledi: “Odamız tarafından Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yenilikçi eğitim modeli kapsamında CNC Simülasyon, 3D Yazıcı ve Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu. Meslek Lisesi’nde eğitim veren öğretmenlerimize yönelik, Antalya’da ilk kez CNC Simülasyon makinasında Swansoft yazılımı kullanarak, CNC Torna ve Freze eğimleri gerçekleştirildi.

100 öğrenci 120 saatlik eğitim alacak
Eğitici eğitimi alan öğretmenlerimiz 100 meslek lisesi öğrencisine, 120 saatlik CNC Simülasyon eğitimini, CNC Simülatör Makinası ve Swansoft yazılımı kullanarak verecek. Öğretmen ve öğrencilerin eğitim sonrasında çok kolay bir şekilde kullanabilecekleri bu program ile makine içerisinde manuel programlama yapılabilecek, parça işleme simülasyonunu gerçek zamanlı izleyebilecek. Bunun yanında, dokunmatik ekran özelliği ile öğretmenler ve öğrenciler gerçek bir CNC ünitesi başında işlem yapıyor gibi üretilecek parçada hata payını sıfıra indirilerek, gerçek CNC torna ve freze makinalarında ürün üretme yetkinliğini elde edilebilecekler.”
Projenin ortaklarının Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, proje ile mesleki ve yenilikçi eğitim yöntemleriyle meslek lisesinin teknolojik alt yapısının geliştirilmesinin, mesleki yetkinliklere sahip bir genç nüfus vizyonuyla eğitim/öğretim ve işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında daha güçlü bir bağ oluşturarak genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunmanın hedeflendiğini sözlerine ekledi.
 
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