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ATSO’DA GELECEĞİN GERÇEKLİĞİ METAVERSE KONUŞULDU

ATSO’DA GELECEĞİN GERÇEKLİĞİ METAVERSE KONUŞULDU
ANTALYA 0
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Başkan Ali Bahar, “Bütün kurumlar, işletmeler artık dirençli hale gelmek için sadece binaları değil, aynı zamanda bilişim altyapısını da güçlendirmek mecburiyetindedir” dedi.
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Bilişim Buluşmaları, Devim Danyal Blockchain- Metaverse Teknoloji Eğitim Akademi CEO’su Devrim Danyal ve Piksel Akademi CEO’su Emrah Kozan’ın sunumuyla, ATSO 22. Grup Bilişim Meslek Komitesi Meclis Üyesi Behçet Ülker moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Geleceğin tasarımı metadesing ve geleceğin ekonomisinin konuşulduğu etkinlikte, inovasyon, startup ekonomisi ve geleceğin unicornlarını destekleyecek ekosistemi kurmak ve güçlendirmek üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, “Bu çağda en önemli araçlardan birisi internettir, bilişimdir, yazılımdır, otomasyondur, yapay zekadır ve hatta metaversetir. Bütün kurumlar, işletmeler artık dirençli hale gelmek için sadece binaları değil, aynı zamanda bilişim altyapısını da güçlendirmek mecburiyetindedir” dedi.
 
YAPAY ZEKA EN ÖNEMLİ ARAÇ
Metaverse teknolojisinin günümüzde şehir planlamalarında kullanıldığına dikkati çeken Başkan Bahar, “Deprem simülasyonlarını şehir, ilçe ve bölge bazında metaverse ile yapabilseydik, müdahale ve yardımları yine çok daha iyi bir şekilde koordine edebilirdik. Çünkü ortaya çıkan tablo telefonla, mesajlaşmayla anlatılır gibi bir tablo değildir, ancak çok yakın bölgesel uydu görüntüleri kullanarak ve metaverse simülasyonlarıyla durumu anlamak ve yönetmenin mümkün olabileceği gibi bir durum söz konusudur” diye konuştu. Deprem felaketinin olduğu illerde ekonomik olarak tahribata da dikkati çeken Başkan Bahar, “Böyle bir dönemde metaverse dayalı geleceğin ekonomisini konuşmak, e-ticaretin, dijitalleşmenin önemini bize bir keza daha hatırlatıyor. Neredeyse bin kilometrekarelik bir alanda 11 il, 100 civarında ilçe, binlerce mahalle ve köyde yıkım yaratan bir depremde saniyeler, dakikalar içerisinde karar almanız gerektiğinde en önemli araç otomasyon sistemleridir” dedi.
 
DERS ÇIKARMALIYIZ
Pandemi, deprem gibi felaketlerden ders çıkartılması gerektiğini kaydeden Başkan bahar, “Sağlık sistemimiz, belediyelerimiz, AFAD gibi kurumlarımızın bu teknolojileri daha fazla kullanacağına inanıyorum. Bu afetin ekonomi ve işletmelerle ilgili boyutunda da yine karşımıza dijitalleşme ve bilişim çıkmaktadır. Depremle birlikte yüzbinlerce işyeri, binlerce kurum binası ve tesis yıkıldı. Eğer bulut bilişim depolaması yapılmadıysa veri merkezlerinde yedekleme yapılmadıysa bilgisayarlarla birlikte arşivler, kayıtlar, hafıza da gitmiş oluyor” diye konuştu.
 
EKONOMİK YARIŞ TEKNOLOJİ ALANINDA
Depremin maliyetini omuzlamak, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için güçlü bir kalkınma hikayesine ihtiyacımız olduğunu dile getiren Başkan Bahar, “Günümüzde ülkelerin ve şehirlerin ekonomik potansiyelleri unicorn sayısıyla ölçülmeye başlanmıştır, çağ artık teknoloji şirketleri çağıdır.” dedi. Metaverse ekonomisi için 2030 perspektifinde 8-13 trilyon dolar düzeyinde ekonomik büyüklük tahminleri olduğunu kaydeden Başkan Bahar, “Dijital ekonominin büyük bir kısmının metaverse kayması, dünya genelinde 700 milyonlarla ifade edilen istihdam sayılarına ulaşması ihtimal dahilinde görünüyor. Bu çerçevede Türkiye ve Antalya için bilişim alanında bu teknolojiler alanında ilerlemekten başka yolumuz yoktur. Antalya OSB’de teknopark ile bu alanda bir büyük adım attık. Küresel melek yatırımcılar ağını Antalya’ya getirdik. Odamızın inovasyon biriminin kapasitesini ve potansiyelini de büyüterek, bunları entegre ederek, startupları, geleceğin unicornlarını destekleyecek bir ekosistemi kurmayı veya güçlendirmeyi başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Programın sonunda, katılımcılara günün anısına ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz tarafından plaket takdim edildi.
 
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