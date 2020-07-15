ATSO Başkanı Davut Çetin'den 15 Temmuz Mesajı



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin bugüne kadar çok sayıda badirenin üstesinden gelmeyi bildiğini ve 15 Temmuz 2016 gününde de anayasal düzene ve demokrasiye kasteden hain darbe girişimine gereken yanıtın verildiğini kaydeden Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:



15 Temmuz 2016'da aklımızın vicdanımızın, mantığımızın almadığı bir darbe girişimi yaşadık. O gün halkımızın, siyasetçilerimizin, kurumlarımızın, sivil toplum temsilcilerimizin ezici çoğunluğunun demokrasiden yana tavır alması ile o hain girişimin bertaraf edildi. Milletimizin cesaret ve ferasetiyle ülkemiz üzerindeki karanlık emeller boşa düşmüştür. Bu destansı mücadelede şehitler ve gaziler verdik. Diğer taraftan o karanlık gecenin önümüzü aydınlatması için gerekli dersleri çıkarmak da hepimizin görevidir.



15 Temmuz hain darbe girişimi bize göstermiştir ki; Türk milleti olarak demokrasiye, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine, anayasal düzene daha kuvvetli sarılmalıyız. 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkmak üzere gösterilen milli birlik bilincini sürdürürsek ülkemizi güçlü yarınlara hep birlikte taşıyabiliriz.



Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar vatanımız için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten duygularla kutluyorum.