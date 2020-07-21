ATSO Başkanı Çetin: Antalya özel olarak ele alınmalı



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, COVİD-19 virüsünün sektörlere ve istihdama etkilerinin yayımlanan resmi istatistiklere yansımaya başladığını, bu veriler ışığında pandemiden etkilenme oranına göre il ve sektör bazında teşvik sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin Covid-19 pandemisinin istihdama ve Antalya ekonomisine etkilerinin resmi verilere de yansımaya başladığına dikkat çekti.



Antalya ekonomisi %22 daralma riski ile karşı karşıya



Pandeminin olumlu ve olumsuz senaryolara göre Antalya ekonomisine olası etkilerini tespit edebilmek adına Nisan ayında bir çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Çetin "maalesef son açıklanan veriler Mayıs ayında dile getirdiğimiz olumsuz ekonomik senaryo yönünde gelişmektedir. Hazırladığımız raporla pandeminin ekonomik olarak en fazla Antalya'yı etkileyeceğini, Antalya ekonomisinin olumlu senaryoya göre %15, olumsuz senaryoya göre %22 oranında daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve il-sektör bazında seçici teşvik sistemine geçilmesi gerektiğini açıklamıştık.

BAKA ve Odamızın desteğiyle hazırlanan bilimsel çalışma, turizmde ve yiyecek-içecek hizmetleri sektöründe 1 TL gelir kaybının çarpan etkisi ile ekonomimizin genelinde 1,7 TL toplam kayba yol açacağını öngörmektedir." dedi.



Antalya'da 4a zorunlu sigortalı istihdam kaybı İstanbul'un 2,2 katı



Güncel verilerin hazırlanan rapordaki öngörüleri doğruladığını belirten Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"SGK verileri maalesef biraz geç açıklanabiliyor. Elimizdeki en güncel veri Nisan ayına, yani normalde turizm sezonunun öncesi veya başlangıç dönemine ait. Buna rağmen açıklanan son veriye göre Antalya'da SGK'ya kayıtlı 4a zorunlu sigortalı çalışan sayısı 2019 Nisan ayına göre %19 oranında azalarak 478 bin kişiye düşmüştür. Antalya, 113 bin istihdam kaybıyla çalışan sayısının en fazla azaldığı il olmuştur. İstanbul gibi devasa bir metropolde bile istihdam kaybı 51 bin düzeyindeyken Antalya'da 2 katından daha fazla azalış yaşanması durumun vahametini net şekilde ortaya koymaktadır. Aylık bazda oransal istihdam kaybında da Antalya %7 düşüşle ilk sıradadır. Nisan ayında turizm sezonu öncesi başlayan bu etkinin içinde bulunduğumuz günlerde artarak devam ettiğini görüyoruz.



İstihdam desteklerine rağmen 378 bin SGK'lı işini kaybetti



Hükümetin istihdam destekleri sayesinde, Türkiye genelinde SGK'lı 4a zorunlu sigortalı sayısında Nisan ayında yıllık ve aylık düşüş %3 düzeyinde kalmış, buna rağmen 378 bin SGK'lı çalışan işini kaybetmiştir. İstihdam kaybı özellikle konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü, konaklama sektörüne bağlı hizmet sektörleri ve inşaat sektörü kaynaklıdır. Konaklama sektörü istihdamı Nisan ayı itibariyle bir önceki yıla göre %33 oranında azalmıştır.



Tüm Türkiye'nin istihdam kaybının %30'u Antalya'dan



Pandeminin etkilerinin il ve sektör düzeyinde farklılaştığı açıktır. Rakamlar bize tüm Türkiye'deki SGK'lı 4a kategorisindeki zorunlu sigortalı azalışının %30'unun Antalya'da gerçekleştiğini söylüyor.

Mevcut koşullar altında kısa çalışma ödeneği, kredi ödemelerinin ötelenmesi gibi desteklerin gelecek sezona kadar uzatılması, borç yapılandırmalarında kolaylık sağlanması gibi tedbirlerin il-sektör özelinde değerlendirilmesi işletmelerimiz ve istihdamın korunması için hayati önemdedir.

Bu nedenle turizmde ve istihdamda geldiğimiz nokta da dikkate alınarak Antalya'nın durumunun Hükümetimiz tarafından özel olarak ele alınmasını bekliyoruz."

