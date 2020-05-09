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ATSO Akademi Online Eğitimlere başlıyor

ATSO Akademi Online Eğitimlere başlıyor
ANTALYA
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ATSO Akademi Online Eğitimlere başlıyor
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) çatısı altında, Oda üyelerinin ve çalışanlarının nitelikli insan gücü yetiştirmesi amacıyla 1998 yılında kurulan ve bugüne kadar 60 bin kişinin yararlandığı ATSO Akademi, dijital ortamdaki eğitimlerine hız veriyor.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Oda üyeleri ve çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği eğitimlerin bir bölümünü mayıs ayından itibaren internet üzerinden online gerçekleştireceklerini belirterek, tüm üyelerin işyerlerinde, evlerinde veya bulundukları her yerden eğitimlere katılabileceğini söyledi.
Koronavirüs salgınının tüm sektörlerde değişime neden olduğunu belirten Davut Çetin, "Yetişkin eğitiminde marka konumunda bulunan ATSO Akademi'de de bu tehdidi fırsata çevirerek, dijital ortamdaki eğitimlerimize hız veriyoruz. Güçlendirdiğimiz online eğitim altyapımızla bundan sonra daha çok sayıda üyemize ve üye çalışanına ulaşacağız. İlk etapta mayıs ayında 4 online eğitim düzenliyoruz" dedi.
Başkan Davut Çetin, ATSO Akademi'nin düzenleyeceği online eğitimlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi; "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ATSO Akademi çatısı altında kişisel gelişim eğitimleri, bilgilendirme toplantıları, sektörel ve uzun dönemli mesleki teknik eğitim programları, kalite yönetim sistemi eğitimleri ve İlçelerimizdeki temsilciliklerimizde eğitimler düzenleniyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi amaç edinen ATSO Akademi'de 1998 yılından bu yana bin 300 değişik eğitimde 60 bin kişinin eğitimi sağlandı. Bundan sonraki süreçte de Antalya 4.0 projemizde de öngördüğümüz dijital dönüşüme hızla geçiyoruz."

Sınıf ortamından dijital platforma
Bu dönüşümde ilk adımı TOBB ETÜSEM iş birliğinde bazı eğitimlerle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "ATSO Akademi eğitimlerinin online platforma taşınması yönünde çalışmalarımız başlamıştı. Bu konuda ilk adım TOBB ETÜSEM iş birliğinde bazı eğitimlerde belli oranda indirim alarak uzaktan eğitim faaliyetlerine geçtik. Halihazırda belirli periyodlarla düzenlediğimiz eğitimler ve bilgilendirme seminerlerini de online olarak hayata geçiriyoruz. İlk olarak E-Ticaret E-İhracat Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti projesi kapsamında E-Ticaret E-İhracat Eğitimlerini online eğitim şeklinde verilmeye başladık."

Mayıs ayında 4 eğitim
Başkan Çetin, Mayıs ayı online eğitim programının belli olduğunu belirterek eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi: "Mayıs ayında üyelerimiz için 4 online eğitimle başlıyoruz. Bunlar; 13 Mayıs tarihinde "Belirsizlik Dünyasında Yaşamak", 20 Mayıs 2020 tarihinde "Vuca Dünyasında Yönetici Olmak", 21-22 Mayıs tarihlerinde "E-ihracat, E-Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Projesi" ve 29 Mayıs tarihinde "Kozadan Çıktığımda Nasıl Bir Ben Olacağım?
Eğitimlerimizin yaz aylarında da sürdürülmesini planlıyoruz. Yeni dönem eğitim programlarımızda da online eğitimler ağırlıklı olarak yer alacak. ATSO Akademi'nin sınıf ortamı, dijital eğitim ortamına hızla dönüşecek. Başta üyelerimiz ve çalışanları olmak üzere dileyen herkes bu eğitimlerimize katılabilir."

Akademi web sayfası yenilendi
ATSO Akademi eğitimlerinden haberdar olmak isteyen üyeler için Akademi web sayfasında düzenlemeye gidildiğini söyleyen Başkan Davut Çetin şunları söyledi: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Facebook ve Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'deki ilk topluluk merkezi Facebook İstasyon buradan takip edilecek, yine TOBB tarafından üyeler için düzenlenen online eğitimlerin videoları bu sayfadan takip edilecek. Ayrıca eğitim programları da yine burada yer alacak. Üyelerimiz programlara buradan başvuracak."

Üyelerimiz eğitimlerden faydalanmalı
"Eğitimlerimiz bünyesinde üyelerimize ve çalışanlarına uzaktan eğitimle verilebilecek yeni programlar üzerinde de çalışıyoruz" diyen Başkan Davut Çetin: "Üyelerimizden gelen eğitim taleplerini değerlendiriyoruz. Eğitim takvimimizi bu öneriler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu ufuk açıcı eğitimlere üyelerimizin katılımları son derece önemli. İşletmelerimiz gelecekleri için e-ticaret ve e-ihracat platformu kullanımı, dijital pazarlama, e-ticaret operasyon yönetimine dönük eğitimlerimizden mutlaka faydalanmalılar. Firmalarımız farklı ürünlerde markalaşmalı ve uzmanlaşmalıdır. Artık e-ticaret ve dijital veri ekonomisi çağındayız. Üyelerimizi bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum" dedi.
Başkan Çetin, tüm ATSO üyelerini ve çalışanlarını online eğitimlere katılmaya davet ederek, eğitimlerle ilgili detaylı bilgileri www.atso.org.tr/akademi internet sayfasından ve Oda sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini sözlerine ekledi.
 
baskandavutcetinAKADEMİ Online

 
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