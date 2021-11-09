



Tarih : 09.11.2021

Sayı : GS/DD/28

Konu : Basın Bülteni





ANTGİAD Başkanı Osman Sert’ten 10 Kasım mesajı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Gençler olarak O’nun gösterdiği yoldan ayrılmadan yürüyecek ve O’nun bizlere emanetlerine daima sahip çıkacağız” dedi.

Türk Milleti’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının acısını hala ilk günkü gibi yaşadığına dikkat çeken Başkan Osman Sert, mesajında şunları kaydetti;

“Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Büyük Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıldönümü. Türk Milleti olarak O’nun acısını her gün daha da artarak yaşıyoruz. Büyük Atatürk, bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti yalnızca cephelerde kazandığı zaferlerle değil ekonomik anlamda da ileri görüşlü dehası ile sürdürmüştür. Eğitimi, sanatı ve kalkınmayı bizlere en doğru vizyonla sunan Ulu Önder’i bugün de biz gençler O’nun fikirlerini taşıyarak yaşatıyoruz.

Biliyoruz ki 10 Kasım’lar bu milletin en büyük acısını yaşadığı gündür. Bizler bugün Büyük Atatürk’ün aramızdan ayrılmasının acısını duyarken aynı zamanda bizlere bıraktığı fikirlerini ve hedeflerini de ileri taşımak için gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrıldığında geride eşsiz bir armağan ve emanet bırakmıştır. Bizler bu emaneti alan gençler olarak üzerimize düşeni ve fazlasını yapmak için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Aldığımız emaneti O’nun ışığında daha da ileri taşıyacağız.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak, Cumhuriyetin ve Büyük Atatürk’ün izinden ayrılmadan eserlerine ve emanetlerine ilelebet sahip çıkmaya söz veriyoruz.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun.”





Saygılarımla,

Serkan SARIDAŞ

ANTGİAD Genel Sekreteri