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Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten "Kalan maçlar yeni sezon öncesi oynansın" önerisi:

Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten "Kalan maçlar yeni sezon öncesi oynansın" önerisi:
ANTALYA
G.Tarihi: 21.04.2020 10:51
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk (altta), Süper Lig'de kalan 8 haftanın yeni sezon öncesinde oynanmasını ve birkaç hafta aradan sonra yeni sezona geçilmesini önerdi. Öztürk, kulübün Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları yanıtladı.
 
Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten "Kalan maçlar yeni sezon öncesi oynansın" önerisi:
- "Ligler ağustosta başlayacaksa, ağustosta kaldığımız gibi devam edelim, 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın ve sezonu böyle tamamlayalım"
- "İtalya burada (Antalya) oynarsa herkes istediği takımı desteklesin ama benim favorim hep Juventus. Şimdi Ronaldo'yu burada görmek de güzel olurdu"
- "Podolski'ye Antalya'da yağlı güreş yaptıracağız. Gerçi sakatlanmaması için bir şey yapmamız lazım. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir"
- Öztürk'ün kulübün sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayına katılıp kendisine çay servisi yapan yıldız oyuncu Podolski:
"Artık yeni evim Antalya ve buradayım. Baktığımızda da kesinlikle burada güvende hissediyorum, hatta durum Almanya'da biraz daha kötü buradan"
- "Ali Gürbüz biraz beklesin. Onu yenmem için bu işlerin geçmesi lazım. Ali selam"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'de kalan 8 haftanın yeni sezon öncesinde oynanmasını ve birkaç hafta aradan sonra yeni sezona geçilmesini önerdi.
Öztürk, kulübün Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayına katılıp soruları yanıtladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle plan yapmanın çok mümkün olmadığını belirten Öztürk, ertelenen lig maçları için yazılan, söylenen tarihlerin belirsizliğinin sürdüğünü aktardı. 
"Şu anda bütün dünya gibi biz de bekleme durumundayız." diyen Öztürk, Süper Lig'de kalan tüm maçların ve İtalya Serie A karşılaşmalarının Antalya'da oynanmasının gündemde olduğu iddiasına ilişkin, Süper Lig ile ilgili fikri, maçlar ertelenmeden önce kendisinin öne sürdüğünü, şu an bunu yapmak için doğru zamanlama olduğuna inanmadığını ifade etti. 
Öztürk, şunları kaydetti: 
"Diğer ligler oynanmıyorken bizim ligimizin oynanması ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Bence daha çok FIFA, UEFA tarafından bir planlama getirilmesi ile çözülmesi gereken bir durum. Bizim sadece lig bazında çözebilmemiz bana çok mümkün gelmiyor. Bir yandan adil de gelmiyor. Diyelim ki biz kupayı (Türkiye Kupası) aldık. İnşallah aldık, o zaman nasıl Avrupa'ya gideceğiz? Diğer takımlar gidemedikten sonra biz, Avrupa'da kiminle oynayacağız?"
 
- "Hiç oynanmamış sayılması, böyle tescil edilmesinden daha mantıklı"
 
Öztürk, "Liglerin şu anki haliyle tescil edilmesine nasıl bakarsınız?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"Bence adil olmaz. Herkesin fikstürü farklı, herkesin durumu farklı. Sonradan form yakalamış takımlar var. Tam tersi düşüşte olan takımlar var. Açıkçası bana çok doğru gelmiyor.  Hiç oynanmamış sayılması, böyle tescil edilmesinden daha mantıklı. Ne yapılması lazım, mümkün olduğunca tabii şartlar elverdiği anda, bu ligin devamı gibi liglere başlanmalı. Ondan sonra yeni sezon başlamalı. Gidişata uygun çözüm bu gözüküyor. Ligler ağustosta başlayacaksa, ağustosta kaldığımız gibi devam edelim, 8 maçı haftada iki maçla bitirelim. 1-2 hafta aradan sonra tekrar yoğun tempolu maçlar oynansın ve sezonu böyle tamamlayalım. Bana daha doğru geliyor." 
Bir taraftarın "İtalya Serie A maçları Antalya'da oynanırsa hangi takımı destekleyelim?" sorusuna Öztürk, "İtalya burada oynarsa herkes istediği takımı desteklesin ama benim favorim hep Juventus. Şimdi Ronaldo'yu burada görmek de güzel olurdu. Ronaldo-Dybala ikilisini." cevabını verdi. 
Öztürk, Kovid-19 nedeniyle Süper Lig kulüplerinin ciddi maddi kayıpları olduğunu sözlerine ekledi. 
 
- Podolski canlı yayına katılıp çay servisi yaptı
 
Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski de canlı yayına katıldı.
Başkan Öztürk'e çay servisi yapan Podolski, soruları cevapladı. 
Polonya asıllı Alman golcü, "Koronavirüs günlerinde Antalya'da kendini daha mı güvende hissediyorsun?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Artık yeni evim Antalya ve buradayım. Baktığımızda da kesinlikle burada güvende hissediyorum, hatta durum Almanya'da biraz daha kötü buradan. Genel anlamda baktığımızda bekleyip en hızlı şekilde lige başlamak, işimizi yapmak istiyoruz." 
 
- "Kupayı alacağımıza inanıyorum"
 
Podolski, Süper Lig'de kaç gol atacağıyla ilgili bir tahmininin bulunmadığını, ancak Antalyaspor'un 16 maç yenilmeden ligde sezonu tamamlayacağına inandığını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yarı final ilk maçını kaybettiklerini hatırlatan 34 yaşındaki oyuncu, "Dezavantajlıydık biraz ama son maç gibi oynarsak kupayı da alacağımıza inanıyorum. Biraz şanssızlığımız vardı ama kesinlikle kupayı da alırız. Ligler ertelenmese her şeyin yolunda gideceğine inanıyordum. Özellikle sadece oynadığım futbolla değil, kulüplerde karakterimle, yaptıklarımla öne çıkmak da çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
 
- "Artık pazarda beni tanıyorlar" 
 
Podolski, bir taraftarın "Çok fazla pazara gitme" uyarısı üzerine, "Artık pazarda beni tanıyorlar. Semt pazarından her şeyi aldım. Oradaki kültürü çok seviyorum. Her şeyi çok taze bir şekilde alabiliyorsun. İnsanlar, oradaki atmosfer çok natürel. İnsanlarla bir arada olmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.
Lukas Podolski'nin Japonya'da futbol oynarken sumo güreşi deneyimini anımsatan Öztürk'ün, "Kendisine Antalya'da yağlı güreş yaptıracağız. Gerçi sakatlanmaması için bir şey yapmamız lazım. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapabilir." demesi üzerine tecrübeli futbolcu, "Ali Gürbüz biraz beklesin. Birbirimize dokunamadığımızdan onu yenmem için bu işlerin geçmesi lazım. Ali selam." diye konuştu. 
Podolski, Antalyaspor taraftarının Fenerbahçe maçı ve Denizli deplasmanındaki desteğinden etkilendiğini sözlerine ekledi. 






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