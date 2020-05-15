Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 41 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 41 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere iki aydır operasyonlar düzenliyor.

Bu kapsamda bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda, 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





