Antalya'da uyuşturucu operasyonuAntalya'nın Korkuteli ilçesinde bir araçta yapılan aramada 30 gram eroin ele geçirildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, U.K, Y.Y ve İ.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarı üzerine, şüphelilerin bulunduğu aracı, Kızılcadağ Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdu.Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 30 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan U.K, Y.Y ve İ.D'ye idari para cezası uygulandı.