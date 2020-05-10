ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinde alev alan pres makinesi, kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yeşil Sanayi Sitesi'nde 5070. Sokak'ta katı atık toplanan bir dükkandaki pres makinesi, tutuşarak alev alev yanmaya başladı.İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin söndürdüğü yangında, pres makinesi kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.